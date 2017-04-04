На приведение в порядок местных автодорог в 2017—2020 годах будет направлено около 900 млн рублей, сообщил журналистам министр финансов Владимир Амарин после совещания у Президента по вопросу развития местных автомобильных дорог, пишет БЕЛТА .



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— На проведение капитального ремонта и приведение в порядок местных автомобильных дорог в период с 2017 по 2020 год будет направлено около 900 млн рублей. Это будут средства республиканского дорожного фонда и местных бюджетов. В первую очередь будут направляться средства государственной пошлины, взимаемой за допуск автотранспортного средства к участию в дорожном движении, — сказал Владимир Амарин.

Средства, поступающие от взимания госпошлины, составят примерно 40% бюджета, выделяемого на ремонт дорог.

— Сегодня эта пошлина распределяется в соотношении 61% в республиканский бюджет и 39% в местные бюджеты. С 2018 по 2020 год это распределение будет как минимум 50% на 50%, — обратил внимание министр финансов.

В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сообщил, что ремонтные работы местной транспортной сети будут предусмотрены соответствующей действующей госпрограммой на пятилетку. «До этого момента у нас в программе были только республиканские дороги. Проект программы уже подготовлен, и здесь будут прописаны задачи по местным дорогам, — пояснил руководитель ведомства. — Раньше местные дороги разрабатывались региональными программами».

На совещании Александр Лукашенко обратил внимание на эффективное использование средств. Для этого необходимо принимать выверенные технические решения. «Еще в конце прошлого года Президентом была поставлена задача Минтрансу разработать решения для различных типов дорог и различных видов ремонта. Такие конструктивные типовые решения разработаны. Через программу они будут узаконены, и применение этих решений позволит эффективно расходовать средства», — добавил Анатолий Сивак.

По его словам, глава государства обратил внимание, что приемка работ по ремонту местных дорог должна быть независимой. Например, республиканские трассы в стране курирует Белорусский дорожный инженерно-технический центр. «Необходимо распространить эти условия на все дороги, которые будут сейчас ремонтироваться и модернизироваться», — отметил министр.

Президент поручил также составить подробный перечень дорог, которые необходимо привести в порядок, определить четкий план работ и их стоимость. По оценкам Министерства транспорта и коммуникаций, в ремонте нуждается 6 тыс. км дорог. Однако, по мнению Александра Лукашенко, если грамотно подойти к вопросу финансирования, сократить издержки и изыскать возможности, за те же средства удастся привести в порядок до 7 тыс. км. При этом важно соблюдать стандарты качества и не растягивать сроки.

Глава государства предупредил, что осенью намерен побывать в регионах, лично ознакомиться с ходом работ и изучить, как восстанавливаются различные категории дорог.

Ответственными за ремонт и модернизацию местной транспортной сети назначены губернаторы. Уполномоченные министерства и КГК будут исполнять контролирующие функции.