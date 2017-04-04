﻿ Видеофакт: разбитый асфальт во дворе дома в центре Минска. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: разбитый асфальт во дворе дома в центре Минска

05.04.2017 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В среду президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. Читатели Sputnik прокомментировали слова белорусского лидера.

"С придворовых территорий необходимо начинать, разбиты автохламом, как и многие придомные пешеходные дорожки, вместе с ограждающими бордюрами, из подъезда не выйти школьнику без сопровождения старших", — написал пользователь Владимир Ерошенко.

Sputnik отправился в один из дворов в центре Минска и нашел в нем огромные ямы в асфальте, которые мешают выезду и въезду автомобилей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читатели Sputnik прокомментировали высказывание главы государства о необходимости ремонта дорог. Смотрите на видео подтверждение словам читателей о плохом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Причиной появления Великобритании оказалась катастрофа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика