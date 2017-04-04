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Видеофакт: разбитый асфальт во дворе дома в центре Минска
05.04.2017 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
В среду президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. Читатели Sputnik прокомментировали слова белорусского лидера.
"С придворовых территорий необходимо начинать, разбиты автохламом, как и многие придомные пешеходные дорожки, вместе с ограждающими бордюрами, из подъезда не выйти школьнику без сопровождения старших", — написал пользователь Владимир Ерошенко.
Sputnik отправился в один из дворов в центре Минска и нашел в нем огромные ямы в асфальте, которые мешают выезду и въезду автомобилей.
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Читатели Sputnik прокомментировали высказывание главы государства о необходимости ремонта дорог. Смотрите на видео подтверждение словам читателей о плохом...
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