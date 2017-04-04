В среду президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. Читатели Sputnik прокомментировали слова белорусского лидера.

"С придворовых территорий необходимо начинать, разбиты автохламом, как и многие придомные пешеходные дорожки, вместе с ограждающими бордюрами, из подъезда не выйти школьнику без сопровождения старших", — написал пользователь Владимир Ерошенко.

Sputnik отправился в один из дворов в центре Минска и нашел в нем огромные ямы в асфальте, которые мешают выезду и въезду автомобилей.