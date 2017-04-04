



С начала 2017 года Беларусь в несколько раз увеличила поставки в Россию ряда видов растениеводческой продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Выступая на аграрном форуме «Овощкульт 2017», глава Россельхознадзора заявил, что больше всего увеличились поставки плодов инжира, известного так же, как фига (в 3,6 раза), свеклы в 3 раза больше, семейного картофеля в 1,9 раза.

Сергей Данкверт также сказал, что, по данным контрольных пунктов ведомства на границе с Беларусью, поставки продовольственного картофеля в Россию в январе-марте 2017 года выросли в годовом исчислении в 2,6 раза (с 27 тыс. т до 70 тыс. т), моркови - в 2,3 раза (с 16 тыс. т до 38 тыс. т), капусты - в 3,4 раза (с 9 тыс. т до 31 тыс. т), лука - в 15,4 раза (с 163 т до 2 тыс. 518 т), пишет РБК.

«Они предусмотрели и в прошлом году вырастили больше лука, чтобы нам поставить сюда. То есть они знали, чего у нас не будет хватать в первом квартале», - пояснил Данкверт.

Ранее глава Россельхознадзора неоднократно упрекал белорусские власти в том, что через их страну в Россию везут сельхозпродукции из стран, попавших под продовольственное эмбарго.

«Беларусь - наш ближайший партнер, который очень активно хочет воспользоваться ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины. И он очень часто ведет себя недобросовестно. Например, везут большое количество яблок. Потом спрашиваешь: «Как же вы их вырастили в таком объеме?». Они отвечают: «Нет, мы их экспортируем». Но подождите, вы же писали в документах, что это ваше производство? Когда год прошел, уже можно признаваться [в реэкспорте], потому что это все в прошлом», - заявил Данкверт в декабре 2016 года в интервью РБК.

В среду, 5 апреля, на следующий день после переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, глава Россельхознадзора попросил снять с него обязанности по контролю за поставками товаров из Беларуси.

«Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что может я действительно вредитель какой-то, разбирайтесь с уголовным делом», - сказал Данкверт, предложив поручить контролировать поставки продуктов питания из Беларуси новому заместителю министра сельского хозяйства.