Компания Nissan представила новую специальную версию кроссовера X-Trail, в оснащение которой входит компактный дрон с фото-видео аппаратурой.





Новая версия «паркетника» получила обозначение X-Scape и, как уверены создатели, отлично подойдет для незабываемых семейных приключений. Комплектация кроссовера включает дрон Parrot Bebop 2, который весит всего 500 г и располагает 14-мегапиксельной камерой, функцией «Follow me» и технологией визуального слежения, которые позволят владельцам делать фотографии и видео во время движения. Одного заряда батареи дрона хватит на 25 минут работы.





В основе спецверсии X-Trail, которая будет доступна в пяти- и семиместном исполнениях — кроссовер в максимальной комплектации Tekna с 1,6-литровым дизелем мощностью 130 лошадиных сил, оснащение которого также включает кожаную отделку салона, подогрев и электрорегулировку передних сидений и двухзонный климат-контроль.

Одно но: тираж X-Trail X-Scape составит всего 1200 единиц и все они разойдутся в странах Западной Европы.