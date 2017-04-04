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ГАИ об аварии под Бешенковичами: школьный автобус не пропустил ГАЗель

05.04.2017 16:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подробности аварии на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского Облисполкома Александр Казючиц.

Авария на 216 километре автодороги М3 Минск — Витебск на пересечении с автодорогой Р113 Сенно — Бешенковичи — Ушачи произошла рано утром в 7:45. Школьный автобус марки ПАЗ под управлением 56-летнего водителя столкнулся с маршрутным такси, за рулем которого находился 24-летний молодой человек. В результате столкновения "ГАЗель" опрокинулась. 

ГАИ об аварии под Бешенковичами: школьный автобус не пропустил ГАЗель
© Фото: УСК по Витебской области
ДТП под Бешенковичами: столкнулись школьный автобус и маршрутка

"Маршрутное такси двигалось из города Чашники в Витебск, перевозило пассажиров. В школьном автобусе находились 15 детей, которые ехали в Ржавскую школу и ясли-сад №5 городского поселка Бешенковичи. Детей собирали из ближайших деревень", — рассказал представитель ГАИ.

Водитель автобуса, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил маршрутку, в результате чего произошло столкновение и маршрутка перевернулась, уточнил Казючиц.

"Для оценки физического состояния девять пассажиров "ГАЗели" доставлены в Бешенковичскую ЦРБ. Дети не пострадали, их другим автобусом доставили к месту назначения. Оба водителя были трезвы", — сказал представитель ГАИ. 

Уточняется, что четверо из девяти пассажиров маршрутки были госпитализированы.

Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского Облисполкома Александра Казючица об аварии под Бешенковичами слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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