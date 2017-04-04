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Сильный пожар произошел в Витебске на ОАО "Витязь"

05.04.2017 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации Витебского областного УМЧС, горел штабель пенополистирольной тары на открытой площадке ОАО "Витязь" – общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. 

В МЧС уточнили, что в результате пожара никто не пострадал, в качестве версии возникновения огня рассматривается выжигание неустановленным лицом сухой растительности.

 
 
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Возгорание на территории витебского предприятия произошло днем в среду. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем пожара.

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