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Сильный пожар произошел в Витебске на ОАО "Витязь"
05.04.2017 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации Витебского областного УМЧС, горел штабель пенополистирольной тары на открытой площадке ОАО "Витязь" – общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
В МЧС уточнили, что в результате пожара никто не пострадал, в качестве версии возникновения огня рассматривается выжигание неустановленным лицом сухой растительности.
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Возгорание на территории витебского предприятия произошло днем в среду. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем пожара.
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