Слесарь Михаил Шкунов стал последним безработным в Советском Союзе. 13 марта 1930 года ему выдали направление на работу, после чего закрылась Московская биржа труда. Так СССР стала первой (и последней) страной в мире, победившей «наследие капитализма» — безработицу. В Беларуси сейчас хотят повторить этот рекорд: к 1 мая службы занятости должны трудоустроить или как минимум предложить работу всем безработным. FINANCE.TUT.BY выяснил, как в СССР, согласно передовицам госгазет, в один миг трудоустроили всех граждан.



В закройном цехе Витебской швейной фабрики Комитета швейной промышленности по борьбе с безработицей. Витебск, 1921 год. Фото: БГАКФФД

«Рост безработицы начинает становиться угрожающим»

С угрозой массовой безработицы большевики столкнулись еще до того, как четыре республики официально объединились в СССР. В начале 1920-х начался послевоенный развал промышленности. И если в 1919-м — начале 1921-го спрос на труд превышал предложение, то уже к осени 1921 года рабочих мест стало не хватать.

«На рост безработицы повлиял кризис сбыта в 1923 году, который выразился в расхождении непомерно высоких цен на промышленные изделия и низких — на продукты питания. В результате закрылись некоторые предприятия спичечной, бумажной и других отраслей промышленности и высвобождались рабочие», — пишет в своей научной работе белорусский историк Николай Опимах.



Ситуация на рынке труда осложнялась тем, что началось сокращение управленческого аппарата, демобилизованные красноармейцы возвращались к повседневной жизни, а крестьяне из-за неурожая, голода и непомерных продразверсток переезжали в города. Все это привело к тому, что количество безработных росло с каждым днем.

«Рост безработицы начинает становиться угрожающим: губернии, насчитывающие в ноябре (1922 года. — Прим. ред.) 10−11 тысяч безработных и исчисляющиеся лишь единицами, в декабре уже не составляют редкость», — говорится в политико-экономическом обзоре Государственного политического управления (ГУП) при НКВД за декабрь 1922 года.

Безработица в БССР Год 1922 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 Число безработных 21539 27749 29841 34742 43332 50076

В целом по СССР в 1928 году безработные составляли почти 10% от всего экономически активного населения. Найти работу с каждым годом становилось все тяжелее. Средняя продолжительность безработицы по стране в 1923 году составляла 4,6 месяца, в 1926 году — 9,1 месяца.



На первомайском субботнике в Жлобине, 1920 год. Фото: БГАКФФД

При этом квалифицированным специалистам безработица не грозила, стране не хватало образованных кадров. Зато неквалифицированные рабочие составляли 70% от всех безработных. Особенно много среди нетрудоустроенных было женщин и подростков.

Уменьшаться уровень безработицы начал моментально, как и вырос. «Отчетный год может быть отмечен как переломный год в динамике безработицы по СССР. Быстрый темп роста общего числа безработных, имевших место в предыдущие годы, сменился в 1928/29 году его значительным снижением», — говорится в материалах к отчету правительства СССР за 1929 год. На 1 октября этого года в СССР было зарегистрировано 1,2 миллиона безработных, а уже через год «Правда» объявила о «полной ликвидации безработицы».



В белошвейном отделении Витебской швейной фабрики Комитета швейной промышленности по борьбе с безработицей, 1921 год. Фото: БГАКФФД

«Где это сказано, чтоб муж и жена имели работу в то время, когда имеются безработные»

Придя к власти, большевики старались поддерживать безработных: ежемесячно выплачивали пособия, кормили бесплатными или дешевыми обедами, открывали специальные общежития, предоставляли льготы по коммунальным услугам, налогам и скидки на проезд. При этом безработным запрещалось отказываться от направления на работу по специальности. К «отказникам» применяли экономические санкции — их лишали права на пособия и льгот по социальному страхованию. Размер пособий был не ниже 1/6 средней зарплаты на данной местности в зависимости от квалификации и стажа работы по найму. Пособия выплачивали максимум 6 месяцев.

Интересный факт. В Витебске в 1922 году открылся «Дом безработного», содержавшийся за счет профсоюзов и страхкассы. Здесь безработные ночевали, получали кофе с сахарином утром, один фунт хлеба в день, мыло для бани и стирки белья. Пользовались бесплатной баней и услугами парикмахера (5 копеек за стрижку). В «Доме безработного» проводились лекции и была библиотека.



Сбор металлолома у физико-химического корпуса Белорусской сельскохозяйственной академии в г. Горки, 1920 год. Фото: БГАКФФД

Основным способом борьбы с безработицей были общественные работы. Безработных отправляли трудиться на дроволесозаготовках и стройках, на сплавных работах и в сельском хозяйстве — на свекловичных, хлопковых и табачных плантациях. На сезонной работе получали на порядок ниже, чем на постоянной. Если средняя зарплата на производстве на конец 1920-х составляла 2 рубля 30 копеек в день, то на сезонных работах — 1 рубль 85 копеек.



Заметка о ходе общественных работ. «Звязда», 4 апреля 1930 год.

«В соответствии с состоянием безработицы и ростом потребности народного хозяйства в квалифицированных рабочих кадрах» местные биржи труда занимались обучением и переобучением безработных. Нетрудоустроенных обучали на слесарей, токарей, кузнецов и строителей, а еще — на медсестер и сельских учителей. Новую специальность получали около 80 тысяч человек по всему Союзу. Кроме того, уже в 20-е годы существовало распределение молодых специалистов после вузов и техникумов.

В газетах часто публиковали предложения граждан о том, как решить проблему безработицы. Жители Витебска в «Заре Запада», например, писали : «Ввиду острой безработицы снять с работы тех, у кого в семье работает несколько и заменить их безработными. Где это сказано, чтоб муж и жена имели работу в то время, когда имеются безработные, находящиеся в течение долгих месяцев без работы».

Переход с 8-часового на 7-часовой рабочий день в 1927 году привел к тому, что в стране появилось больше рабочих мест. К началу 1931 года на сокращенный рабочий день перевели 58% всех рабочих и служащих, а в 1932 году — на 7-часовую смену перешла вся промышленность. Чтобы увеличить загрузку оборудования, на промышленных предприятиях ввели третью смену. Для этого потребовались дополнительные рабочие.



Рубрика с письмами безработных в газете «Рабочий», 29 ноября 1929 года.

Но с безработицей зачастую боролись условно. Численность нетрудоустроенных в СССР пытались снизить чистками на биржах труда. С учета снимали, к примеру, «бесстажных и малоценных элементов, ищущих пособий, а не работу».

С каждой чисткой зарегистрированных на биржах труда безработных становилось на 30−70% меньше. К примеру, в Ленинграде во время одной из таких чисток летом 1924 года с учета сняли 95 тысяч безработных из 140 тысяч зарегистрированных.

«Безработных используют преимущественно анархисты»

Недовольные и отчаявшиеся безработные становились для властей все большей проблемой. «Настроение безработных продолжает быть крайне неудовлетворительным. В ряде губерний выявляется острое недовольство биржами труда. Безработными высказывается мнение о совершенной ненужности бирж, которые только мешают получить работу. Крайне озлобляет безработных мизерная оплата труда безработных, посылаемых на те или иные работы. В связи с этим отмечено, что в ряде случаев безработные от работы вообще отказывались», — говорится в отчете ГПУ за июнь 1924 года.



Карикатура в газете «Правда», 1930 год.

В Витебске нетрудоустроенные напоминали «вождям» о существовании «миллионной армии безработных, обреченных с семьями на голодную смерть».

«Масса безработных представляет самый благоприятный материал для антисоветской агитации. Безработные используются преимущественно анархистами», — обеспокоенно писали чиновники ГПУ.

Постепенно безработные от высказывания недовольства переходили к стачкам и массовым протестам. В 1925 году ГПУ пишет:

«Выступления безработных носили сильно выраженный антисоветский характер. Выделяющиеся из среды безработных отдельные лица старались придать движению антисоветский характер, выбрасывая лозунги: «Действовать иными средствами», «Браться за оружие» и т. д… Во время первомайских демонстраций отмечен ряд случаев попыток выступления безработных с отдельными демонстрациями под лозунгом «Даешь работу» (Бобруйск, Первомайск, Саратов и Владивосток). На Омской бирже труда ведется агитация за организацию «союза безработных». Во Владивостоке группа безработных пыталась выступить 1 мая с черным флагом и лозунгом: «Даешь хлеба и работы бывшим борцам за Советскую власть».



Работница Витебской швейной фабрики «Знамя индустриализации» Е.С.Спиридонова обучает швейному делу бывшую безработную Биринбаум, приехавшую на постоянное место жительства из Западной Беларуси в г. Витебск, 1939 год. Фото: БГАКФФД

По всему СССР безработные громили местные биржи труда и исполкомы. В Минске это случалось как нигде часто:

«Настроение безработных по Беларуси все время отмечается как крайне возбужденное; за последнее время среди безработных создались определенно погромные настроения, были призывы громить учреждения, избивать работников Наркомтруда и грабить магазины; особенно сильны антисоветские настроения. 30 мая в связи с незначительной задержкой выдачи пособия толпа безработных г. Минска ворвалась в кабинет наркомтруда, явившийся председатель Совнаркома тов. Адамович не мог успокоить безработных. На следующий день толпа безработных, ввиду непосылки на работы вопреки обещаниям, пыталась избить наркомтруда; последний еле скрылся в здании Совнаркома, причем за ним следовала громадная толпа».

Главный бухгалтер Могилёвской шёлковой фабрики им. Куйбышева обучает бывших безработных Западной Беларуси советскому методу учёта, 1939 год. Фото: БГАКФФД

К 1926 году движение безработных достигло таких масштабов, что они начали выдвигать своих лидеров в выборные органы. И в некоторых городах — Ленинграде и Тифлисе — представители безработных были выбраны в местные советы.

Чтобы снизить политическую активность безработных, большевики арестовывали «передовиков» протестного движения — организаторов и активистов.

27 декабря 1927 года в Москве должна была состояться большая демонстрация безработных под лозунгом «Работы и хлеба». «На бирже труда были обнаружены листовки антисоветского характера и воззвания к безработным всех секций», — предупреждает ГПУ.

Однако акция не состоялась: накануне выступления ГПУ арестовало шесть главных организаторов демонстрации. Так протестное движение безработных пошло на спад.

Действительно ли в СССР не стало безработицы?

7 ноября 1930 года «Правда» вышла с праздничной обложкой, посвященной очередной годовщине революции. Рядом с портретами Ленина и Сталина — все достижения большевиков за 13 лет. Среди прочего в списке — «окончательная ликвидация безработицы».



Обложка номера «Правды», где объявлялось о ликвидации безработицы, 7 ноября 1930 года.

«Одно из основных завоеваний пятилетки в 4 года состоит в том, что мы уничтожили безработицу и избавили рабочих СССР от ее ужасов», — добавляет Сталин об итогах первой пятилетки.

В ноябре официально объявили о ликвидации безработицы, однако еще в июне 1930 года Сталин признавал существование миллиона безработных в СССР, отмечая «большую неразбериху» на рынке труда: «С одной стороны, по данным этих учреждений, выходит, что мы имеем безработных около миллиона человек, из коих минимально квалифицированные составляют всего 14,3%, а около 73% составляют лица так называемого интеллигентного труда и неквалифицированные, причем громадное большинство из числа последних составляют женщины и подростки, не имевшие отношения к промышленному производству. С другой стороны, по тем же данным, мы переживаем ужасающий голод в квалифицированной рабочей силе, биржи труда не удовлетворяют спроса наших предприятий на рабочую силу процентов на 80, и мы вынуждены, таким образом, наскоро, буквально на ходу обучать совершенно неквалифицированных людей и подготовлять из них квалифицированных на удовлетворение хотя бы минимальных потребностей ваших предприятий. Попробуйте-ка разобраться в этой неразберихе. Ясно, во всяком случае, что эти безработные не составляют ни резервной, ни, тем более, постоянной армии безработных нашей промышленности».

Безработица исчезла лишь формально — по факту она продолжала существовать. Даже по официальной статистике, на 1 августа 1931 года в СССР насчитывалось более 18 тысяч безработных.



Рядом с достижениями большевиков за 13 лет в «Правде» опубликовали статистику по безработице в «капиталистических странах», 7 ноября 1930 год.

«Провозглашенная «борьба с безработицей» постепенно стала борьбой против текучести кадров. Наркомат труда получил задание выявлять «трудовых дезертиров», «летунов» и лишать их права на получение работы в течение шести месяцев. Для того чтобы обеспечить полную занятость не устроенного биржей пролетариата, с предприятий изгонялись «социально чуждые» и кулацкие элементы, «дезорганизаторы социалистического производства», на их места посылали зарегистрированных безработных», — то, как советское руководство вмиг избавилось от безработных, объясняет Игорь Заславский в своей книге «Труд, занятость, безработица».

«Бывших людей» биржи не брали на учет для трудоустройства, а те, кто не имел работы, подлежали выселению в административном порядке и направлению на принудительные работы, пишет Игорь Заславский.

«Биржи труда были преобразованы в территориальные управления кадров, обязанные „снабжать“ народное хозяйство рабочей силой, осуществлять ее плановую переброску и перераспределение на ударные предприятия и стройки», — отмечается в книге «Труд, занятость, безработица».



Группа шофёров и механиков, бывших безработных, в автогараже г. Барановичи, 1939 год. Фото: Фото: БГАКФФД

На поверку «ликвидация безработицы» означает, что по всей стране закрыли биржи труда. Безработица была «объявлена вне закона», а безработных лишили всех льгот и называли «трудовыми дезертирами».

«В октябре было принято решение о распределении всех безработных на работы и прекращений выплаты пособий по безработице. Затем отменены все остальные льготы зарегистрированным на бирже труда, кроме одной — немедленного направления на работу независимо от возраста, пола, места проживания, имеющейся профессии или специальности. Фактически же безработица перешла в скрытую форму», — говорится в книге Заславского.

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