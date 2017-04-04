﻿ НХЛ предлагала МОК проводить хоккейный турнир на летних Олимпиадах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НХЛ предлагала МОК проводить хоккейный турнир на летних Олимпиадах

05.04.2017 16:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига предлагала МОК проводить олимпийский хоккейный турнир на летних Играх.


Гэри Беттмэн. Фото: Reuters

— Клубы НХЛ не захотели участвовать в Олимпиаде. Мы говорили об этом несколько месяцев, если не лет. Все, что мы сделали сегодня — подтвердили это намерение.

Много рассуждают о том, что нам интересно международное продвижение. Это так, но не за счет потери трех недель каждые 4 года. Мы организуем матчи в Швеции, в Китае. Есть много возможностей выйти на международный уровень, которые не будут заставлять нас закрываться в середине сезона, чтобы поехать на Олимпиаду.

Если бы МОК перенес олимпийский хоккейный турнир на лето, было бы здорово. Мы были бы в восторге от участия наших игроков в Олимпиаде, потому что это не повлияло бы на наш сезон. А сейчас наши клубы не хотят прерывать его, не говоря уже о ситуации, когда нам не дают возможности для продвижения нашего присутствия.

Кстати, я разговаривал с представителями двух-трех европейских лиг, и они сказали мне, что надеются на нашу поездку на Олимпиаду. Я спросил: «Почему?». Они сказали, что если не поедем мы, то на Играх будут их игроки, и это нанесет удар по их сезону, — приводит Sportsnet слова Беттмэна.

Напомним, что накануне НХЛ объявила об отказе участия хоккеистов лиги в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига предлагала МОК проводить олимпийский хоккейный турнир на летних Играх.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ об аварии под Бешенковичами: школьный автобус не пропустил ГАЗель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика