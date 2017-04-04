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Медведев распорядился создать группы быстрого реагирования в метро

05.04.2017 16:33 — Разное | Ежедневник  
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Медведев распорядился создать группы быстрого реагирования в метро

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил требования к антитеррористической защищенности объектов метрополитена. Одной из таких мер стало создание групп быстрого реагирования в метро.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе к антитеррористической защищенности объектов метрополитена. Документ опубликован на сайте кабинета министров. пишет РБК.

Документ устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, вводит требования к антитеррористической защищенности объектов и систему «уровней безопасности» для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

В частности, правительство предполагает для защиты метрополитена от терроризма сформировать группы быстрого реагирования — хорошо оснащенные круглосуточные мобильные группы, на которые будет возложена задача по реагированию на совершенные теракты и их предотвращение.

 
 
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил требования к антитеррористической защищенности объектов метрополитена. Одной из таких мер стало создание групп...

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