



Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил требования к антитеррористической защищенности объектов метрополитена. Одной из таких мер стало создание групп быстрого реагирования в метро.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе к антитеррористической защищенности объектов метрополитена. Документ опубликован на сайте кабинета министров. пишет РБК .

Документ устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, вводит требования к антитеррористической защищенности объектов и систему «уровней безопасности» для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

В частности, правительство предполагает для защиты метрополитена от терроризма сформировать группы быстрого реагирования — хорошо оснащенные круглосуточные мобильные группы, на которые будет возложена задача по реагированию на совершенные теракты и их предотвращение.