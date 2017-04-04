Республика Беларусь в последнее время активно развивает туристическую отрасль, ищет новые пути по привлечению туристов в нашу страну. С февраля 2017 года вступил в силу указ президента Республики Беларусь о введении пятидневного безвизового режима для жителей 180 стран мира, прилетающих в страну через Национальный аэропорт Минск.

В республике работают как традиционные туристические маршруты и услуги, знакомые туристам еще со времен СССР, так и развиваются новые направления, которые должны максимально удовлетворить любые запросы приезжающих в страну путешественников.

Мнения экспертов из Грузии, которая находится в лидерах среди стран СНГ по количеству принимаемых туристов, будет очень важно для развития и поддержки туризма в Беларуси.

В разговоре примут участие:

ведущий специалист отдела PR и рекламы департамента по туризму Грузии Нона МАРКАРЯН;

эксперты туристической отрасли Грузии.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в четверг, 6 апреля, в 12:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.