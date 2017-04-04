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Пресс-конференция грузинских экспертов туристической отрасли
05.04.2017 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Республика Беларусь в последнее время активно развивает туристическую отрасль, ищет новые пути по привлечению туристов в нашу страну. С февраля 2017 года вступил в силу указ президента Республики Беларусь о введении пятидневного безвизового режима для жителей 180 стран мира, прилетающих в страну через Национальный аэропорт Минск.
В республике работают как традиционные туристические маршруты и услуги, знакомые туристам еще со времен СССР, так и развиваются новые направления, которые должны максимально удовлетворить любые запросы приезжающих в страну путешественников.
Мнения экспертов из Грузии, которая находится в лидерах среди стран СНГ по количеству принимаемых туристов, будет очень важно для развития и поддержки туризма в Беларуси.
В разговоре примут участие:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в четверг, 6 апреля, в 12:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В четверг, 6 апреля, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится встреча с журналистами экспертов в области туризма из Грузии.
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