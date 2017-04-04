Женская сборная Беларуси по хоккею на траве потерпела второе поражение в Мировой лиге, уступив команде Уругвая 2:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В канадском Ванкувере, где проходят матчи второго раунда турнира, в группе "А" белоруски ранее уступили Индии 0:1.

В прошедшей игре с южноамериканской дружиной подопечным Хермана Круиса проходилось дважды отыгрываться. Уругвай открыл счет на 14 минуте, вскоре розыгрыш штрафного-углового оказался успешным для Светланы Богушевич - 1:1. Еще до перерыва соперницы вышли вперед в счете 2:1.

После отдыха один из лидеров белорусок Анастасия Сыроежко смогла отличиться со стандартного положения, завершив комбинацию партнеров - 2:2. Решающий гол Уругвай провел на 60-й минуте, точным броском отличилась Каисуами Далл'Орсо - 3:2.

В ходе подготовки к турниру белорусские хоккеистки дважды обыграли Уругвай - 2:1.

После двух матчей в группе "А" команда Хермана Круиса заняла третье место и продолжит борьбу в плей-офф с Канадой, финишировавшей второй на предварительном этапе в группе "В".

Турнирное положение группы "А": 1. Индия - 5 очков/2 матча, 2. Уругвай - 4/2, 3. Беларусь - 0/2.

Турнирное положение группы "В": 1. Чили - 9/3, 2. Канада - 6/3, 3. Мексика - 3/3, 4. Тринидад и Тобаго - 0/3.

Матчи 1/4 финала плей-офф Уругвай - Мексика, Канада - Беларусь состоятся в ночь с 6 на 7 апреля по белорусскому времени. В полуфинале 8 апреля сыграют Индия - Канада/Беларусь, Чили - Уругвай/Канада. Финал состоится 9 апреля.

По итогам турнира в Ванкувере в полуфинальный раунд Мировой лиги выходят две лучшие команды. Игры этой стадии, на которой также выступят 12 лучших сборных мирового рейтинга, состоятся в июне-июле текущего года в Йоханнесбурге и Брюсселе.