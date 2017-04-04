|
Белорусские волейболистки одержали третью победу подряд и лидируют в группе на юниорском ЧЕ
Белорусские волейболистки одержали третью победу подряд и находятся в лидерах юниорского чемпионата Европы (U-18), который проходит в Арнеме (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная, в которую входят игроки брестской, минской, гродненской и могилевской школ волейбола, уверенно переиграла команду Словении — 3:1 (25:20, 20:25, 25:12, 25:15).
Белоруски уступили лишь во второй партии матча — после удачного старта подопечные Натальи Мелянюк неуверенно сыграли на приеме мяча. Однако в следующих розыгрышах блокирующие Юлия Минюк и Юлия Кислюк значительно превосходили соперниц в нападении. Самым результативным игроком у белорусок в прошедшей встрече стала Вера Костючик (14 очков), защищающая цвета саратовского «Протона».
В группе II предварительной стадии чемпионата Европы сборная Беларуси занимает первое место:
1. Беларусь — 9 очков/3 матча.
2. Польша — 6/3.
3. Румыния — 5/3.
4. Сербия — 4/3.
5. Словения — 3/3.
6. Греция — 0/3.
Турнирное положение группы I:
1. Италия — 9/3.
2. Болгария — 5/3.
3. Турция — 4/3.
4. Нидерланды — 3/3.
5. Россия — 3/3.
6. Германия — 3/3.
Следующие матчи белорусские волейболистки проведут 5 апреля с Румынией (21.00) и 6 апреля с Польшей (18.30).
Команды, которые займут первое и второе места в группах, сыграют в полуфинале континентального первенства. Шесть лучших сборных по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира, проведение которого запланировано 18−27 августа в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские волейболистки одержали третью победу подряд и находятся в лидерах юниорского чемпионата Европы (U-18), который проходит в Арнеме (Нидерланды).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии