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Белорусские волейболистки одержали третью победу подряд и лидируют в группе на юниорском ЧЕ

05.04.2017 16:52 — Разное | Tut.by  
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Белорусские волейболистки одержали третью победу подряд и находятся в лидерах юниорского чемпионата Европы (U-18), который проходит в Арнеме (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная, в которую входят игроки брестской, минской, гродненской и могилевской школ волейбола, уверенно переиграла команду Словении — 3:1 (25:20, 20:25, 25:12, 25:15).

Белоруски уступили лишь во второй партии матча — после удачного старта подопечные Натальи Мелянюк неуверенно сыграли на приеме мяча. Однако в следующих розыгрышах блокирующие Юлия Минюк и Юлия Кислюк значительно превосходили соперниц в нападении. Самым результативным игроком у белорусок в прошедшей встрече стала Вера Костючик (14 очков), защищающая цвета саратовского «Протона».

В группе II предварительной стадии чемпионата Европы сборная Беларуси занимает первое место:

1. Беларусь — 9 очков/3 матча.

2. Польша — 6/3.

3. Румыния — 5/3.

4. Сербия — 4/3.

5. Словения — 3/3.

6. Греция — 0/3.

Турнирное положение группы I:

1. Италия — 9/3.

2. Болгария — 5/3.

3. Турция — 4/3.

4. Нидерланды — 3/3.

5. Россия — 3/3.

6. Германия — 3/3.

Следующие матчи белорусские волейболистки проведут 5 апреля с Румынией (21.00) и 6 апреля с Польшей (18.30).

Команды, которые займут первое и второе места в группах, сыграют в полуфинале континентального первенства. Шесть лучших сборных по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира, проведение которого запланировано 18−27 августа в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе.

 
 
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Белорусские волейболистки одержали третью победу подряд и находятся в лидерах юниорского чемпионата Европы (U-18), который проходит в Арнеме (Нидерланды).

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