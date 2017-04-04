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Шеховцов о "Евразия.DOC": надеемся раскачать молодежную инициативу

05.04.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Фестиваль пройдет в Минске и Смоленске с 25 по 29 сентября. Прием заявок уже открыт. К участию в конкурсном показе допускаются картины, снятые в жанре политического документального кино. География участников кинофорума не ограничена, но основной критерий отбора представленных на нем фильмов сохраняется — освещение и авторская интерпретация событий, прямо или косвенно влияющих на общественно-политическую жизнь стран СНГ.

Шеховцов о "Евразия.DOC": надеемся раскачать молодежную инициативу
© Фото: Киновидеопрокат
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По словам Шеховцова, потенциальные участники уже есть. Ведутся переговоры с руководством некоторых российских каналов. Также предложено принять участие студентам Высшей школы телевидения МГУ.

"Были встречи, и они будут продолжаться, в Высшей школе телевидения со студентами Виктора Третьякова. Им предложено принять участие. Большой интерес с их стороны. И если работы будут, организуем отдельный студенческий сектор и показы. Такие встречи должны быть у нас на журфаке, на региональных факультетах журналистики", — отметил Шеховцов.

Директор фестиваля выразил надежду, что к участию в фестивале присоединятся и белорусские начинающие журналисты. Снимать разрешается любой техникой.

"Молодежи виднее как снимать. Пусть снимает хоть на телефоны. Мы, наоборот, будем приглядываться, как она это делает", — добавил он.

Участник видеомоста пояснил: в Минске показ фильмов пройдет в кинотеатрах "Пионер" и "Центральный". Пока программа фестиваля разрабатывается со специалистами Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор второго фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" Валерий Шеховцов во время видеомоста в МПЦ Sputnik выразил надежду, что в этом году в...

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