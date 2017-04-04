



Белорусская наука играет ключевую роль в построении экономики знаний, реализации стратегии инновационного развития на основе внедрения лучших научных исследований и разработок в реальный сектор экономики, заявил председатель ГКНТ.

Как сообщила пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям, выступая на 10-м Международном симпозиуме «Порошковая металлургия: инженерия поверхности, новые композиционные материалы, сварка», Александр Шумилин отметил, что в Беларуси имеются значительные наработки в области металлообработки, сварки и резки, порошковой металлургии, защиты от коррозии, которые были бы не возможны без активного участия науки и внедрения результатов научных разработок на производстве.

«Сегодня белорусская наука играет ключевую роль в построении экономики знаний, реализации стратегии инновационного развития на основе внедрения лучших, соответствующих высшим технологическим укладам результатов научных исследований и разработок в реальный сектор экономики», - сказал Александр Шумилин. По его словам, порошковая металлургия отличается множеством достоинств: это и получение материалов, которые довольно трудно или вообще невозможно получить другими методами, и получение изделий с наиболее высокими техническими и экономическими показателями.

Следует отметить, что в рамках реализации заданий государственных научно-технических программ специалистами НИЧ БНТУ разработаны композиционный материал и технология его применения для деформационных швов, а в ГНУ «Институт порошковой металлургии» - порошковая низколегированная сталь и технология изготовления из нее рабочих деталей масляных насосов героторного типа давлением до 60 бар.

Кроме того, ГНУ ФТИ НАН Беларуси разработаны также композиционные материалы, технологии их изготовления и применения алмазных шлифовальных инструментов для высокоскоростной обработки стекла и керамики. Также создан алмазоабразивный инструмент на микропористой керамической связке с контролируемой режущей способностью для высокоскоростного финишного шлифования алмаза и сверхтвердых композиционных материалов на его основе.