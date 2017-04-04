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Литовская госбезопасность приостановило инвестиции шести компаний из-за связей с Россией
05.04.2017 16:57 — Разное | Ежедневник
Литовский Департамент госбезопасности (ДГБ) в прошлом году рекомендовал остановить инвестиции шести компаний в сферы, связанные с экономической и энергетической безопасностью, в связи со связями с Россией.
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Один из этих случаев уже предан огласке. В январе BNS сообщало, что литовские ведомства предприняли действия, чтобы остановить планы бизнесменов по созданию под Вильнюсом крупнейшего дата-центра после того, как ДГБ предупредил о том, что он может быть связан с российским шпионским центром.
Отрицательный вывод по проекту компании Arcus Novus приняла правительственная комиссия, ссылаясь на ДГБ. Департамент что если соединить дата-центр оптоволоконными линиями с Россией, то он может быть подключен к центру радиоэлектронной разведки ФСБ РФ. Этот проект планировала развивать дочерняя компания Arcus Novus - AmberCore DC . Эти компании отрицают связи с российской разведкой и обжаловали решение комиссии в суде.
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Литовский Департамент госбезопасности (ДГБ) в прошлом году рекомендовал остановить инвестиции шести компаний в сферы, связанные с экономической и энергетической...
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