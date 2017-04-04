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Опубликованы кадры задержания вербовщиков террористов в Петербурге
05.04.2017 17:20 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации следствия, задержанные занимались вербовкой своих соотечественников в Санкт-Петербурге с 2015 года для участия в запрещенных террористических организациях "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".
По местам жительства задержанных проведены обыски, оперативники уже изъяли экстремистскую литературу исламистов, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для следствия.
В минувший понедельник на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Еще один взрыв удалось предотвратить — на станции "Площадь Восстания" была обнаружена сумка со взрывным устройством.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, но проверяются и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 госпитализированы.
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