По информации следствия, задержанные занимались вербовкой своих соотечественников в Санкт-Петербурге с 2015 года для участия в запрещенных террористических организациях "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

По местам жительства задержанных проведены обыски, оперативники уже изъяли экстремистскую литературу исламистов, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для следствия.

В минувший понедельник на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Еще один взрыв удалось предотвратить — на станции "Площадь Восстания" была обнаружена сумка со взрывным устройством.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, но проверяются и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 госпитализированы.