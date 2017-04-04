



Высший Евразийский экономический совет пройдет 14 апреля в Бишкеке. Решение об этом принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК, Совет ЕЭК обсудил вопросы, связанные с таможенным сотрудничеством и торговой политикой. Особое внимание было уделено тематике международного экономического сотрудничества с третьими странами.

Одобрен проект доклада "О реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2015-2016 годы", который будет представлен президентам стран ЕАЭС. Вице-премьеры стран ЕАЭС также согласовали проекты решений ВЕЭС об основных ориентирах макроэкономической политики стран союза на 2017-2018 годы и о внесении изменения в регламент работы Евразийской экономической комиссии.

В случае утверждения президентами изменений в регламент Совет ЕЭК будет наделен рядом новых полномочий для принятия решений в сфере таможенного регулирования. Ожидается, что при этом перечень чувствительных вопросов, по которым решения Коллегии ЕЭК принимаются консенсусом, будет расширен. Изменения в регламент после утверждения президентами вступят в силу одновременно с Таможенным кодексом ЕАЭС, отметили в пресс-службе.

В повестку Высшего Евразийского экономического совета был внесен вопрос о рассмотрении направленного президентом Молдовы заявления о присвоении стране статуса наблюдателя при союзе. Рассмотрен вопрос о взаимодействии с Ираном, который обсудят президенты государств - членов ЕАЭС на ближайшем заседании в Бишкеке.