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"Без профанации и погони за показателями". Кобяков рассказал о создании новых рабочих мест

05.04.2017 17:13 — Разное | Tut.by  
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Работа по созданию новых рабочих мест на предприятиях не должна превратиться в профанацию и погоню за показателями. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Могилевскую область, передает БЕЛТА.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Андрей Кобяков напомнил, что в нынешнем году в Беларуси должно быть создано 70 тысяч новых рабочих мест.

— Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию с созданием новых рабочих мест. Знаю, что Комитет государственного контроля также имеет соответствующее поручение. Самое главное, чтобы эту работу не превратили в профанацию, погоню за показателями, отчеты на бумаге без реального исполнения задачи, — подчеркнул премьер-министр.

Руководитель правительства отметил, что активная работа по созданию новых предприятий и рабочих мест ведется во всех регионах.

— Но есть и другой вопрос — количество принимаемых на работу и увольняемых пока не в пользу приема, т.е. количество занятых пока уменьшается. Но на то могут быть разные причины, в том числе демографического плана, — добавил Андрей Кобяков. — Создание новых рабочих мест — это один из самых главных вопросов, мы им сейчас предметно занимаемся, причем очень четко отслеживаем качество выполнения поручения. Рабочие места — это приоритет и один из источников нашего экономического развития, что обозначено в программе развития страны до 2020 года.

Напомним, в Беларуси в прошлом году создали 71 420 новых рабочих мест. При этом план был 50 тысяч. Выполнить план по трудоустройству безработных на вновь введенные рабочие места на новых предприятиях и производствах в прошлом году смогли во всех областях, кроме Минской.

Тем временем в стране второй месяц подряд растет число безработных. На начало марта нетрудоустроенными были 42 762 человека. Это почти на 2,9 тысячи больше, чем на начало февраля.

 
 
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Работа по созданию новых рабочих мест на предприятиях не должна превратиться в профанацию и погоню за показателями, заявил Андрей Кобяков.

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