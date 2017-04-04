Корреспондент Sputnik Сергей Лескеть отправился в усадьбу в деревню Довбени Воложинского района, чтобы посмотреть, как в Беларуси собирают березовый сок. Здесь его заготавливают на целый год и хранят в подвале.

Березовый сок содержит витамины, минералы, углеводы, фитонциды, органические кислоты и очень полезен во время весеннего авитаминоза.

Наши предки в банку с соком бросали несколько сухих хлебных корочек, и через пару дней квас был готов. Сейчас добавляют для брожения и вкуса лимон, изюм, апельсин.

Березовый сок и квас особенно популярен у людей, которые ведут здоровый образ жизни.