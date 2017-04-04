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Березовый сок с лимоном – как в Беларуси заготавливают березовый квас
05.04.2017 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Корреспондент Sputnik Сергей Лескеть отправился в усадьбу в деревню Довбени Воложинского района, чтобы посмотреть, как в Беларуси собирают березовый сок. Здесь его заготавливают на целый год и хранят в подвале.
Березовый сок содержит витамины, минералы, углеводы, фитонциды, органические кислоты и очень полезен во время весеннего авитаминоза.
Наши предки в банку с соком бросали несколько сухих хлебных корочек, и через пару дней квас был готов. Сейчас добавляют для брожения и вкуса лимон, изюм, апельсин.
Березовый сок и квас особенно популярен у людей, которые ведут здоровый образ жизни.
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Березовый квас - это очень популярный у белорусов напиток. Его заготавливали и наши предки, ведь по своим свойствам - это уникальный продукт.
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