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Березовый сок с лимоном – как в Беларуси заготавливают березовый квас

05.04.2017 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Корреспондент Sputnik Сергей Лескеть отправился в усадьбу в деревню Довбени Воложинского района, чтобы посмотреть, как в Беларуси собирают березовый сок. Здесь его заготавливают на целый год и хранят в подвале.

Березовый сок содержит витамины, минералы, углеводы, фитонциды, органические кислоты и очень полезен во время весеннего авитаминоза.

Наши предки в банку с соком бросали несколько сухих хлебных корочек, и через пару дней квас был готов. Сейчас добавляют для брожения и вкуса лимон, изюм, апельсин.

Березовый сок и квас особенно популярен у людей, которые ведут здоровый образ жизни.

 
 
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Березовый квас - это очень популярный у белорусов напиток. Его заготавливали и наши предки, ведь по своим свойствам - это уникальный продукт.

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