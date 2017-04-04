МИНСК, 5 апр – Sputnik. Сильные грозы ожидаются в южных регионах Беларуси вечером в среду 5 апреля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики проинформировали, что уже с четверга 6 апреля погода в Беларуси начнет меняться – пойдут дожди и похолодает.

"В период с 17:30 минут до 24:00 среды 5 апреля по югу республики ожидаются грозы", – сказали в Гидромете.

В свою очередь в МЧС Беларуси напомнили, что граждане при грозе по возможности не должны выходить из дома, не рекомендуется также пользоваться электроприборами. На улице в грозу следует держаться дальше от линий электропередачи, высоких деревьев.