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Синоптики предупредили о грозах вечером в среду 5 апреля

05.04.2017 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр – Sputnik. Сильные грозы ожидаются в южных регионах Беларуси вечером в среду 5 апреля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики проинформировали, что уже с четверга 6 апреля погода в Беларуси начнет меняться – пойдут дожди и похолодает.

"В период с 17:30 минут до 24:00 среды 5 апреля по югу республики ожидаются грозы", – сказали в Гидромете.

В свою очередь в МЧС Беларуси напомнили, что граждане при грозе по возможности не должны выходить из дома, не рекомендуется также пользоваться электроприборами. На улице в грозу следует держаться дальше от линий электропередачи, высоких деревьев.

 
Теги: Минск
 
 
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В МЧС рекомендуют гражданам по возможности не выходить из дома и не пользоваться электроприборами.

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