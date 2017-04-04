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Синоптики предупредили о грозах вечером в среду 5 апреля
05.04.2017 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Сильные грозы ожидаются в южных регионах Беларуси вечером в среду 5 апреля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики проинформировали, что уже с четверга 6 апреля погода в Беларуси начнет меняться – пойдут дожди и похолодает.
"В период с 17:30 минут до 24:00 среды 5 апреля по югу республики ожидаются грозы", – сказали в Гидромете.
В свою очередь в МЧС Беларуси напомнили, что граждане при грозе по возможности не должны выходить из дома, не рекомендуется также пользоваться электроприборами. На улице в грозу следует держаться дальше от линий электропередачи, высоких деревьев.
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В МЧС рекомендуют гражданам по возможности не выходить из дома и не пользоваться электроприборами.
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