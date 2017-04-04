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Германия ввела штрафы за распространение "фейков"

05.04.2017 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. Правительство Германии одобрило законопроект о введении штрафов за размещение лживого или разжигающего ненависть контента в социальных сетях, сообщил в среду Sputnik Deutschland.

По мнению немецких чиновников, руководство соцсетей несет ответственность за то, происходят ли у них на платформах преступления на почве ненависти или распространяются ложные новости.

После одобрения законопроекта Бундестагом социальные сети будут обязаны удалять спорные записи или комментарии в течение 24 часов, иначе им придется оплатить крупный штраф — 50 миллионов евро.

Соцсети должны будут удалять те записи и комментарии, на которые жалуются или уполномоченные органы, или другие пользователи.

Законопроект еще должны одобрить депутаты, и после этого он вступит в законную силу.

 
Теги: Минск
 
 
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Социальные сети должны будут удалять фейковые новости и "острые" комментарии, иначе получат штраф в 50 миллионов евро.

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