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Беларусь поделилась с ОБСЕ своим опытом в борьбе против торговли людьми

05.04.2017 18:37 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь поделилась с ОБСЕ своим опытом в борьбе против торговли людьми

Белорусская делегация во время участия в конференции ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, которая прошла 3-4 апреля в Вене по теме "Торговля детьми и насущные интересы ребенка", представила национальный опыт противодействия данным преступлениям.

Как сообщила пресс-служба МИД, белорусскую делегацию возглавила начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Лариса Бельская.

В ее выступлении была подчеркнута актуальность проблемы торговли людьми, которая остается одним из масштабных вызовов для мирового сообщества, отмечена важность защиты детей от существующих рисков и угроз, связанных с трафикингом.

"Делегация Беларуси представила национальный опыт противодействия торговле людьми, информировала о предпринимаемых Беларусью усилиях на международном уровне, в том числе по линии ООН и ОБСЕ, по сопряжению международных усилий в борьбе с этим злом XXI века", - рассказали в ведомстве.

Во время конференции также состоялось тематическое мероприятие, посвященное предстоящему обзору выполнения Глобального плана действий ООН. Оно было организовано постоянной делегацией Беларуси в ОБСЕ совместно с офисом специального представителя - координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.

В качестве докладчиков на мероприятии выступили представители Беларуси, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Международной организации по миграции, управления ООН по наркотикам и преступности, Международной организации труда и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Лариса Бельская проинформировала о целях и задачах обзора выполнения Глобального плана ООН, акцентировала внимание на важности учета в ходе обзора новых тенденций в трафикинге (торговля людьми в контексте миграционного кризиса, во время конфликтов, а также с целью изъятия органов) для выработки совместных подходов эффективного противодействия обозначенным вызовам.

 
 
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Белорусская делегация во время участия в конференции ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, которая прошла 3-4 апреля в Вене по теме "Торговля детьми и насущные интересы...

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