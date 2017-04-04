После материала об организациях-должниках по зарплатам в редакцию FINANCE.TUT.BY обратился один из сотрудников брестской компании «БелСпецЭлектромонтаж». «У нас на предприятии задолженность по зарплате тянется около полугода — с октября 2016 года, — пожаловался мужчина. — Деньги выдавались не в полном объеме. Так, за декабрь выплата работникам по зарплате составила 100 рублей, за февраль — 137 рублей».



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY.

Сотрудник компании: «Написал заявление на увольнение, но меня не отпускают»

На предприятии «БелСпецЭлектромонтаж» работает порядка 50 человека. Сумма задолженности перед каждым сотрудником разная, варьируется, по словам работника компании Евгения, от 300 до 4000 рублей. Ему организация должна 2097 рублей.

В феврале и марте многих сотрудников, как рассказывает мужчина, отправляли в отпуска за свой счет, а зарплату за эти месяцы они вообще не получали.

— 20 марта я написал заявление на увольнение, но меня не хотят отпускать, пока не выплатят всю задолженность. Потому что если меня уволят, то организации будет начисляться пеня, — говорит Евгений.

Чтобы добиться выплаты задолженности, мужчина обратился в суд. На заседании представитель компании заключил с ним мировое соглашение, Евгению обещали полностью выплатить деньги до 10 апреля. Примеру Евгения, как говорит мужчина, последовали еще несколько коллег.

Директор: «Погасим задолженность, когда появится работа»

Директор «БелСпецЭлектромонтажа» Сергей Прокопович подтверждает, что проблемы с выплатой зарплаты у предприятия начались осенью 2016 года.

— Связано это с тем, что сократились объемы работы, а точнее сказать, они вообще пропали. Работы не было — платить зарплату было не за что. Людей жалели, поэтому за свой счет сразу никого не отправляли, — объясняет директор предприятия. — Кроме того, из-за кредиторской задолженности отдел исполнительного производства арестовал наши счета. Теперь мы имеем право только выплатить зарплату в размере 1,5 бюджета прожиточного минимума с разрешения отдела принудительного исполнения и только при условии, что есть деньги на счете.

Директор подтверждает, что задолженность есть перед каждым сотрудником предприятия. «Все в равных условиях находятся, вне зависимости директор ты или уборщица», — уточняет Сергей Прокопович. Однако общую сумму задолженности он не уточняет.

— Если уволить сотрудника, не погасив задолженность по зарплате, за каждый день насчитывается пеня. Долг, соответственно, становится еще больше. Чтобы этого не было, мы уволим, как только появятся деньги на расчетном счете.

Конкретного срока, когда будет погашена задолженность перед сотрудниками, директор не называет. По его словам, все будет зависеть от объемов работ.

— Работы начнутся с апреля, тогда и начнем закрывать задолженность. Конечно, за один месяц не удастся все погасить, надо ведь и объекты строить, — говорит Сергей Прокопович.