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Премьер-министр потребовал к концу года выйти на среднюю зарплату в 500 долларов
Задача по увеличению к концу года средней зарплаты до 500 долларов выполнима,
— К концу 2017 года в целом по республике должна быть обеспечена средняя зарплата в 1000 рублей. У каждого предприятия есть свои ориентиры в зависимости от отраслевой принадлежности, но в общем такие перспективы просматриваются. Наша задача — реализовать это на практике, — отметил Андрей Кобяков.
При этом Андрей Кобяков подчеркнул, что рост зарплаты должен быть привязан к производительности труда, раздачи незаработанных денег не будет.
Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко
В феврале средняя зарплата в Беларуси
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Задача по увеличению к концу года средней зарплаты до 500 долларов выполнима, заявил Андрей Кобяков.
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