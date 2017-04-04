Задача по увеличению к концу года средней зарплаты до 500 долларов выполнима, заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Могилевскую область.



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— К концу 2017 года в целом по республике должна быть обеспечена средняя зарплата в 1000 рублей. У каждого предприятия есть свои ориентиры в зависимости от отраслевой принадлежности, но в общем такие перспективы просматриваются. Наша задача — реализовать это на практике, — отметил Андрей Кобяков.

При этом Андрей Кобяков подчеркнул, что рост зарплаты должен быть привязан к производительности труда, раздачи незаработанных денег не будет.

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда. Последний раз такую зарплату белорусы получали в декабре 2014 года. Позже министр экономики Владимир Зиновский заявил , что зарплата в 500 долларов — «крайне тяжелая задача».

В феврале средняя зарплата в Беларуси составила 379 долларов. При этом получкой выше 400 долларов могли похвастаться только жители трех районов — Солигорского, Минского и Дзержинского, а также Минска, Жодино и Новополоцка.