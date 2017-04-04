



Премьер-министр Андрей Кобяков официально взял на себя обещание к концу 2017 года выполнить задачу по средней зарплате в 500 долларов.

Свое обещание глава правительства дал вол время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщает БЕЛТА .

"К концу 2017 года в целом по республике должна быть обеспечена средняя зарплата в 1 тыс. рублей. У каждого предприятия есть свои ориентиры в зависимости от отраслевой принадлежности, но в общем такие перспективы просматриваются. Наша задача - реализовать это на практике", - отметил Андрей Кобяков.

Во время посещения Бобруйска, премьер-министр особо акцентировал внимание на динамике заработной платы в регионе и поинтересовался у местных властей теми решениями, которые принимаются на уровне города для выполнения поставленной президентом задачи. Андрей Кобяков предупредил, что рост зарплаты должен быть связан с ростом производительности труда.