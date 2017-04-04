﻿ «Зубр Капитал» инвестирует в 21vek.by, рассчитывая на выручку 150 миллионов долларов. 21.by
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«Зубр Капитал» инвестирует в 21vek.by, рассчитывая на выручку 150 миллионов долларов

05.04.2017 20:00 — Разное | Ежедневник  
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«Зубр Капитал» инвестирует в 21vek.by, рассчитывая на выручку 150 миллионов долларов

Согласно озвученным планам новых партнеров, за пять ближайших лет выручка новой портфельной компании фонда ZCFI, управляемого «Зубр Капиталом», должна увеличиться в три раза.

В среду, 5 апреля, управляющая фондами прямых инвестиций компания «Зубр Капитал» и владелец крупного онлайн-ретейлера 21vek.by «Триовист» объявили о начале стратегического партнерства.

«Зубр Капитал», в прошлом году официально запустившая новый фонд Zubr Capital Fund I (в него инвестировали, в частности, Европейский банк реконструкции и развития и Wargaming), стала владельцем  блокирующего пакета крупнейшего онлайн-ретейлера в сегменте бытовой техники   21vek.by. В течение пяти ближайших лет в развитие бизнеса будет направлено от 3 млн до 5 млн долларов, на выходе из него инвестор ожидает увеличение выручки с 50 млн долларов, которые были у ретейлера по итогам 2016 года, до примерно 150 млн долларов.

Компания «Триовист» была  создана в 2004 году тремя однокурсниками Сергеем Вайниловичем, Павлом Матусевичем и Иваном Плюгачевым. Позже к ним присоединился в качестве партнера Сергей Стаюничев.

21 vek.by занимает, по разным оценкам, 10-14% белорусского розничного рынка бытовой техники и электроники. Также с недавних пор  компания работает в России – в Москве и Московской области. Ретейлер предлагает более 90 тыс. товаров (включая мебель, шины, сантехнику, детские товары, инструменты и пр.),  его поставщиками являются 800 компаний.  Складские помещения, эксплуатируемые 21vek.by, составляют 15 тыс. кв. метров, штат – 400 человек.

Онлайн-ретейлер стал второй портфельной компанией ZCFI. В 2014 году первенцем фонда стал IT-бизнес SoftClub. По информации «Ежедневника», в ближайшее время «Зубр капитал» готовиться  объявить об еще двух сделках.           

 
 
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