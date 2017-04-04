



Белагропромбанк привлек очередной синдицированный кредит на 190 млн евро. Структура кредита, выданного Белагропромбанку, состоит из двух траншей, предоставленных на срок 1,5 года и 1 год соответственно, с возможностью пролонгации.

Как рассказали "Ежедневнику" в банке, синдицированный кредит был сформирован ведущими финансовыми институтами Российской Федерации, участие каждого из которых высоко ценится ОАО «Белагропромбанк». Букраннерами сделки выступили ПАО Банк «ФК Открытие» и ТКБ БАНК ПАО. Банками-участниками синдицированного кредита выступают также АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ГПБ (АО), ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «Совкомбанк», «Коммерческий Индо Банк» ООО, АО «Нефтепромбанк».

«Данная сделка является беспрецедентной в части срока предоставления долговых ресурсов. В условиях, когда одним из серьезных вызовов для банковской системы, озвученных Национальным банком Республики Беларусь, является краткосрочность привлекаемых в страну внешних ресурсов, Белагропромбанк в ходе реализации сделки делал акцент именно на сроке предоставления кредита. Цель – уйти в более «длинные» деньги – была успешно достигнута. Давние партнерские отношения с ведущими финансовыми институтами региона позволили Белагропромбанку первым среди белорусских банков привлечь синдицированный кредит, 90% объема которого предоставляется на срок 1,5 года с возможностью пролонгации на последующие 1,5 года, – прокомментировали в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк». – Безукоризненная репутация нашего банка на международной арене, а также стабильные финансовые показатели деятельности обеспечили высокий спрос на участие в организуемой сделке. Общий объем заявок на участие в сделке превысил изначально заявленный размер синдицированного кредита более чем в три раза. Отрадно отметить тот факт, что в сделке приняли участие не только давние партнеры Белагропромбанка, но и финансовые институты, ранее не имевшие опыта работы с белорусскими заемщиками. Показательно также и то, что такие новые банки-участники в дебютной для себя сделке приняли решение об участии сразу в транше, предоставляемом на 1,5 года».