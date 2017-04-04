



Министерство по налогам и сборам предлагает упростить порядок подтверждения субъектами хозяйствования сведений о задолженности по уплате налогов.

Как сообщила пресс-службе МНС, на общественное обсуждение выносится несколько проектов нормативных правовых актов. Среди них - проект постановления Совета министров, разработанный для сокращения административных процедур, совершаемых налоговыми органами, а также упрощения порядка подтверждения субъектами хозяйствования сведений об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) и платежам в бюджет Фонда социальной защиты населения при их обращении в государственные органы и организации для совершения юридически значимых действий", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, на общественное обсуждение выносится проект указа, предусматривающий корректировку норм положения о порядке предоставления гарантий правительства по кредитам, выдаваемым белорусскими банками, утвержденном указом №359 от 30 июня 2008 года.

Предлагается изменить процедуру подтверждения у юридического лица факта отсутствия задолженности по налогам, сборам (пошлинам) и платежам в бюджет Фонда социальной защиты населения путем указания необходимой информации в заявлении о предоставлении гарантии правительства, форма которого утверждена постановлением Совмина №1458 от 6 октября 2008 года.