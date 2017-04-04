



Андрей Кобяков напомнил чиновникам, что в нынешнем году в Беларуси должно быть создано 70 тыс. новых рабочих мест.

"Создание новых рабочих мест - это один из самых главных вопросов, мы им сейчас предметно занимаемся, причем очень четко отслеживаем качество выполнения поручения. Рабочие места - это приоритет и один из источников нашего экономического развития, что обозначено в программе развития страны до 2020 года", - подчеркнул Андрей Кобяков во время рабочего визита в Могилевскую область.

"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию с созданием новых рабочих мест. Знаю, что Комитет государственного контроля также имеет соответствующее поручение. Самое главное, чтобы эту работу не превратили в профанацию, погоню за показателями, отчеты на бумаге без реального исполнения задачи", - сказал премьер-министр.

Руководитель правительства отметил, что активная работа по созданию новых предприятий и рабочих мест ведется во всех регионах. Так, в Бобруйске планируется создать 1,2 тыс. новых рабочих мест.

"Но есть и другой вопрос - количество принимаемых на работу и увольняемых пока не в пользу приема, то есть количество занятых пока уменьшается. Но на то могут быть разные причины, в том числе демографического плана", - добавил он.