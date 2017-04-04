﻿ Кобяков: В 2017 году должно быть создано 70 тысяч рабочих мест. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобяков: В 2017 году должно быть создано 70 тысяч рабочих мест

05.04.2017 20:58 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Кобяков: В 2017 году должно быть создано 70 тысяч рабочих мест

Андрей Кобяков напомнил чиновникам, что в нынешнем году в Беларуси должно быть создано 70 тыс. новых рабочих мест.

"Создание новых рабочих мест - это один из самых главных вопросов, мы им сейчас предметно занимаемся, причем очень четко отслеживаем качество выполнения поручения. Рабочие места - это приоритет и один из источников нашего экономического развития, что обозначено в программе развития страны до 2020 года", - подчеркнул Андрей Кобяков во время рабочего визита в Могилевскую область.

"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию с созданием новых рабочих мест. Знаю, что Комитет государственного контроля также имеет соответствующее поручение. Самое главное, чтобы эту работу не превратили в профанацию, погоню за показателями, отчеты на бумаге без реального исполнения задачи", - сказал премьер-министр.

Руководитель правительства отметил, что активная работа по созданию новых предприятий и рабочих мест ведется во всех регионах. Так, в Бобруйске планируется создать 1,2 тыс. новых рабочих мест.

"Но есть и другой вопрос - количество принимаемых на работу и увольняемых пока не в пользу приема, то есть количество занятых пока уменьшается. Но на то могут быть разные причины, в том числе демографического плана", - добавил он.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Кобяков напомнил чиновникам, что в нынешнем году в Беларуси должно быть создано 70 тыс. новых рабочих мест.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МНС хочет упростить ряд административных процедур для бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика