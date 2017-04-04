﻿ Анастасия Михаленко принесла Беларуси вторую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анастасия Михаленко принесла Беларуси вторую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

05.04.2017 21:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская штангистка Анастасия Михаленко завоевала бронзу в весовой категории до 69 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в хорватском Сплите.


Анастасия Михаленко. Фото: БЕЛТА

В сумме двоеборья 21-летняя Анастасия Михаленко набрала сумму 225 кг (рывок 95 + толчок 130). Примечательно, что после первого движения (рывка) она занимала лишь 8-е место.

Золото завоевала россиянка Анастасия Романова — 243 кг (112+131), серебро получила Мария Хлян из Украины — 225 кг (95+130).

3 апреля бронзовую медаль Беларуси принесла Людмила Панкова в категории до 53 кг.

Чемпионат Европы продлится до 8 апреля.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская штангистка Анастасия Михаленко завоевала бронзу в весовой категории до 69 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в хорватском Сплите.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кобяков: В 2017 году должно быть создано 70 тысяч рабочих мест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика