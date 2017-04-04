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Анастасия Михаленко принесла Беларуси вторую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Белорусская штангистка Анастасия Михаленко завоевала бронзу в весовой категории до 69 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в хорватском Сплите.
В сумме двоеборья 21-летняя Анастасия Михаленко набрала сумму 225 кг (рывок 95 + толчок 130). Примечательно, что после первого движения (рывка) она занимала лишь 8-е место.
Золото завоевала россиянка Анастасия Романова — 243 кг (112+131), серебро получила Мария Хлян из Украины — 225 кг (95+130).
3 апреля бронзовую медаль Беларуси
Чемпионат Европы продлится до 8 апреля.
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Белорусская штангистка Анастасия Михаленко завоевала бронзу в весовой категории до 69 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в хорватском Сплите.
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