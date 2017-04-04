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Белоруска завоевала бронзу на Чемпионате мира по тяжелой атлетике
05.04.2017 21:33 — Разное | Ежедневник
Белорусская спортсменка Анастасия Михаленко стала бронзовым призером в весовой категории до 69 кг чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в хорватском Сплите.
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Во втором упражнении двоеборья, толчке, белоруска выступала значительно лучше. Она уверенно справилась со штангой весом 122 кг и 127 кг. От третьего выхода на помост зависели медальные перспективы Анастасии Михаленко. Белоруска зафиксировала вес 130 кг и смогла завоевать бронзовую награду - 225 кг (95 кг+130 кг).
Победителем в категории до 69 кг у женщин стала россиянка Анастасия Романова - 243 кг (112 кг +131 кг). Серебряная награда у Марии Хлян из Украины - 225 кг (99 кг +126 кг). Сегодня на континентальном форуме разыграют награды и мужчины в категории до 77 кг. Беларусь представит Вадим Лихорад.
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Белорусская спортсменка Анастасия Михаленко стала бронзовым призером в весовой категории до 69 кг чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в...
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