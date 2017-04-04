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«Шахтер» и брестское «Динамо» сделали первые шаги к финалу Кубка Беларуси

05.04.2017 21:08 — Разное | Ежедневник  
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«Шахтер» и брестское «Динамо» сделали первые шаги к финалу Кубка Беларуси

virtualbrest.by

В первых полуфинальных играх розыгрыша солигорчане и брестчане одолели, соответственно, «Слуцк» и БАТЭ.

«Горняки» играли в гостях и уже на 11-й минуте повели в счете после точного удара Януша – 1:0.

Соседям достаточно быстро (на 19-й минуте) удалось отыграться, благодаря удару проведшего очень хороший матч украинского легионера «Слуцка» Юсова – 1:1.

Однако на 25-й минуте «Шахтер» повел снова. И снова отличился Януш – 2:1. До конца игры счет не изменился и солигорчане получили явное преимущество в борьбе за выход  в финал.

Искрометный и совсем не весенний футбол продемонстрировали в Бресте местные «динамовцы» и чемпион страны БАТЭ.  

Победу в этой паре праздновал интернационал с берегов Буга.

На 2-й минуте «Динамо» получило право на пенальти, который, хотя и со второй попытки, но реализовал Торрес – 1:0.

В начале второго тайма «Динамо» получило право на второй пенальти. Но заработавший его ганец Фамейе на этот раз не смог поразить ворота борисовчанина Шербицкого.

Но уже через несколько минут, на 57-й, легионер реабилитировался. Фамейе завершил размашистую атаку, в которой приняли участие Торрес и Седько – 2:0.

Этот счет остался на табло до конца встречи и дает очень хорошие шансы «Динамо» на победу по сумме двух матчей. 

 
Теги: Брест
 
 
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В первых полуфинальных играх розыгрыша солигорчане и брестчане одолели, соответственно, «Слуцк» и БАТЭ.

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