Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович на послематчевой пресс-конференции после поражения от брестского «Динамо» (0:2) посетовал на безобразную игру в обороне, рассказал о мотивации и оценил игру вратаря Щербицкого.



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— Сыграли отвратительно. Плохое начало, поставили себя в затруднительное положение. Но пока есть возможность реабилитироваться, будем делать всё для этого. Если оценивать игру, то безобразно сыграли, в первую очередь в обороне. Брестская группа атаки переиграла нашу защиту, доставила немало проблем. Есть вопросы и в атаке, не всё так хорошо. Хотелось бы большего не только в плане реализации, но и в доставке мяча нашей группе атаки. С этим тоже были проблемы. Будем думать, как исправляться.

— Это худшая игра БАТЭ со времен «Дандолка»?

— Не знаю, надо подумать. То, что игра плохая, это однозначно.

— После определенного ажиотажа вокруг «Динамо», что это, мол, ваш конкурент за чемпионство, был ли у этой игры какой-то особый подтекст?

— Это не совсем рядовой матч. Мы видим, как развивается брестский клуб, понимаем, что это не та команда, которая была год назад в первом туре. Совершенно разные команды и по уровню игроков, и по организации дел. Понимаем, что это конкурентоспособный клуб, и с ним будет непросто.

— Ответный матч в Кубке — 26 апреля, но в Брест вы вернетесь уже 15 числа, в третьем туре. Какой из этих матчей больше тянет на статус реванша?

— Для нас все матчи имеют большую мотивацию — и в Кубке, и в чемпионате.

— Чем объясните большое количество брака у ваших защитников?

— Тут однозначно не ответишь. Уровень игроков, психологический момент, качество поля, неправильные решения — можно о многом говорить. Ошибались больше дозволенного.

— Брест чем-нибудь удивил?

— Нет. Такой игры мы и ждали. Просто наделали слишком много ошибок.

— Назначение пенальти на первой минуте было справедливым?

— Сложно комментировать. Нужно пересмотреть этот момент. Но раз судья принял такое решение, то он был прав. И это нам не изменить.

— Можете назвать «Динамо» самым неудобным кубковым соперником?

— Если отталкиваться от истории, то да. Но если брать конкретно сегодняшнюю игру, то каждый отдельный матч — это отдельная история. Поэтому я так не считаю.

— Ничья с «Гомелем», поражение от «Динамо» — можно ли сказать, что БАТЭ проваливает старт сезона?

— Если брать результаты, то это не то, на что мы рассчитывали и чего ждут от нас болельщики. Но надо понимать, что это начало сезона. У нас есть время всё исправить.

— У вас в команде за всё время комплектования не было ни одного темнокожего футболиста. Это принципиальная позиция?

— Почему? Были. Алекс. Майкон играл год.

— Если бы Капский был на трибунах, БАТЭ играл бы лучше?

— А что, от присутствия Капского изменится игра команды? Он всегда либо присутствует, либо нет. Игра от этого не меняется.

— Оцените игру Щербицкого. С одной стороны, пару раз выручил. С другой — неоднозначный эпизод с Куйате в конце матча. Нервы?

— Не видел точно эпизод с Куйате. Какой-то контакт там был, но какой точно — не видел. Что касается игры в целом, то вы сами ответили. Были моменты, где выручал. Но и ошибки были также.