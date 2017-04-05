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Рыженков пригрозил санкциями игрокам, без уважительной причины не приезжающим в сборную Беларуси

05.04.2017 21:58 — Разное | Tut.by  
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Первый заместитель главы Администрации президента Беларуси Максим Рыженков, возглавляющий также Белорусскую федерацию баскетбола, пригрозил санкциями тем спортсменам, которые отказываются приезжать в сборную страны без уважительных причин. Об этом он заявил на заседании исполкома БФБ, сообщает официальный сайт национальной баскетбольной федерации.


Максим Рыженков. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Наиболее важными вопросами в повестке заседания исполкома БФБ значились комплектование мужской и женской национальных сборных, а также возможность применения санкций со стороны федерации в случае неявки игроков в главные команды страны.

Выслушав докладчиков, председатель БФБ Максим Рыженков подчеркнул, что представлять честь страны на международных соревнованиях — ответственная миссия, доверять которую необходимо действительно сильнейшим в конкретный момент игрокам. В связи с этим Максим Рыженков отметил, что в случае отказа прибыть в расположение сборной без уважительных причин в отношении спортсменов будут применены соответствующие санкции.

В комментарии для «Прессбола» Максим Рыженков разъяснил, какие санкции могут быть применены к отказникам.

— Если спортсмен заявил о готовности выступать за национальную команду и был официально в нее зачислен, то он заключает соответствующий годичный контракт. По условиям этого контракта, с одной стороны, он ежемесячно получает зарплату, с другой — обязан прибывать на сборы и участвовать во всех матчах национальной команды. И если Минспорта и федерация баскетбола свои обязательства выполняют в полном объеме, то почему их не должен выполнять спортсмен? Поэтому я и говорю, что неприезд в сборную без уважительной, подчеркну, причины может повлечь законные меры воздействия. Это, кстати, соответствует регламенту международной федерации. Там прописано, что игрокам, не приезжающим в сборную без достаточных оснований, может быть отказано в праве участвовать в любых соревнованиях под эгидой ФИБА.

На заседании исполкома БФБ был также рассмотрен вопрос о возможности дозаявки командами «БГЭУ-ГрандПринт» и «ЦОР-Борисфен» игроков Владимира Крисевича (1991) и Евгения Сугоняко (1992) соответственно. Основанием для этого послужила служебная записка главного тренера сборной Александра Крутикова, аргументировавшего просьбу тем, что эти баскетболисты являются кандидатами в мужскую национальную команду и нуждаются в игровой практике после преждевременного возвращения из зарубежных чемпионатов.

В соответствии со статьей 19.3 регламента чемпионата Беларуси, исполкомом БФБ допустил игроков к участию в турнире.

Новым председателем Республиканской коллегии судей был избран Владимир Василевский, его заместителем — Юрий Игнатьев. Кроме того, состав президиума РКС пополнили сразу трое: Владимир Рассеко, Дмитрий Львович и Александр Сырица.

 
 
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