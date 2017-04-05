МИНСК, 5 апр — Sputnik. Новая редакция Правил дорожного движения вступила в силу в России с 4 апреля, об этом предупредили водителей белорусские Госавтоинспекции на своих сайтах.

Изменения содержат новые запреты для водителей со стажем менее двух лет. Также они коснулись наличия или отсутствия опознавательных знаков и корректируют скорость движения мотоциклов вне населенных пунктов.



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С 4 апреля водители со стажем вождения менее двух лет не смогут буксировать другие транспортные средства и перевозить пассажиров на мототранспортных средствах (мотоциклах и мопедах). За подобные нарушения водителям грозит предупреждение или штраф в размере 500 российских рублей (16 белорусских).

Нововведения также коснулись мотоциклистов со стажем вождения менее двух лет. Теперь байкерам запрещено перевозить пассажиров на заднем сидении — штраф 500 российских рублей. Для всех водителей мотоциклов изменился скоростной режим: на автомагистралях они могут разгоняться до 110 км/ч (ранее действовало ограничение 90 км/ч).

Водителям, которые пользуются шипованной резиной, необходимо обозначить свою машину знаком с буквой "Ш". Такое решение обусловлено тем, что шипованные шины удлиняют тормозной путь на сухом асфальте (а зимой делают короче). Участников движения нужно предупредить об этом заранее.

Красный треугольник в желтой рамке необходимо приобрести водителям тракторов, катков и других тихоходных машин. Этот знак позволит обгонять такие транспортные средства в зоне, запрещающей подобный маневр. Водителю, приступающему к обгону, сложно самостоятельно определить скорость того или иного трактора. Ошибка в расчетах часто приводит к конфликту на дороге. Помочь водителю в такой ситуации может опознавательный знак. Однако до сих пор ПДД не дали ответа на вопрос, можно ли обогнать тихоход через сплошную линию разметки при отсутствии в зоне видимости запрещающего знака.



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Кроме того, нововведения ПДД обязали обозначать себя знаками под стеклом глухих водителей (желтый круг с тремя черными точками), сотрудников автошкол (красный треугольник с буквой "У" на учебных авто) и владельцев грузовиков (знаки "Опасный груз", "Крупногабаритный груз" и другие).

Постановление правительства уточнило процедуру обмена водительских удостоверений. Теперь в случае потери или повреждения водительских прав за их дубликатом можно обратиться не только в ГИБДД, но и в МФЦ. Там можно получить и международные водительские права. При этом в обоих случаях не понадобится медицинская справка.

При отсутствии опознавательных знаков "Начинающий водитель", "Шипы", "Глухой водитель", "Тихоходное транспортное средство" и других водитель получит штраф в 500 российских рублей.