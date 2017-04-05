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Двух зубров переселили из Беловежи в нацпарк "Браславские озера"

05.04.2017 21:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр – Sputnik. Два зубра были переданы из Беловежской пущи национальному парку "Браславские озера", говорится в сообщении на официальном сайте НП "Беловежская пуща".

Двух зубров переселили из Беловежи в нацпарк "Браславские озера"
© Sputnik Егор Еремов
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Разрешение на передачу животных для экскурсионных вольеров дало Министерство природных ресурсов, было получено также согласование в Управлении делами президента.

"За месяц до отправки зубры, примерно трехлетнего возраста, были отловлены и помещены в карантинный вольер", – сообщили в парке.

По словам специалистов, животных отлавливали из разных стад.

В нацпарке также сообщили, что пара сможет иметь потомство только через два года, когда переданные в "Браславские озера" зубры достигнут половой зрелости. 

 
Теги: Минск
 
 
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Разрешение на передачу животных для экскурсионных вольеров дало Министерство природных ресурсов.

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