МИНСК, 5 апр – Sputnik. Два зубра были переданы из Беловежской пущи национальному парку "Браславские озера", говорится в сообщении на официальном сайте НП "Беловежская пуща".



© Sputnik Егор Еремов Зубров в Беларуси стало более полутысячи

Разрешение на передачу животных для экскурсионных вольеров дало Министерство природных ресурсов, было получено также согласование в Управлении делами президента.

"За месяц до отправки зубры, примерно трехлетнего возраста, были отловлены и помещены в карантинный вольер", – сообщили в парке.

По словам специалистов, животных отлавливали из разных стад.

В нацпарке также сообщили, что пара сможет иметь потомство только через два года, когда переданные в "Браславские озера" зубры достигнут половой зрелости.