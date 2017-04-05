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Фоменко, Леонидов, Заблудовский и Мурашов: бит-квартет "Секрет" выступит с концертом в Минске

06.04.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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3 ноября на сцене Прайм Холла бит-квартет «Секрет» выступит в золотом составе: Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов. Большим концертом в рамках европейского тура группа отметит 35-летие творчества.


Бит-квартет «Секрет» появился на заре 80-х, группа быстро завоевала популярность и выбилась в лидеры отечественного рок-н-ролла. Выпуская целые альбомы хитов, гастролируя по всему Советскому Союзу, «Секрет» написал себе богатейшую биографию и вошел в антологию отечественной музыки.

Квартету удавалось благополучно балансировать на грани рок-н-ролла и эстрады: «Секрет» вышел из питерского рок-клуба, и в то же время его показывали в эстрадных программах и печатали фотографии в подростковых журналах.

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В каноническом составе «Секрет» прекратил свое существование в 1990 году. После этого музыканты несколько раз собирались для выступлений, посвященных юбилейным датам группы и музыкантов. Сегодня «Секрет» рождается заново: музыканты пишут песни и снимают клипы. Последний на сегодняшний день альбом группы — «Все это и есть любовь» — вышел в 2014 году.

3 ноября в Прайм Холле легендарная ленинградская четверка отметит 35 лет творчества. Поклонников ждет праздничное шоу с лучшими песнями всех времен бит-квартета «Секрет».

Стоимость билетов от 72 до 190 белорусских рублей.

Справки и заказ билетов по телефонам: (017) 237 32 88, (029) 678 53 86, (029) 283 53 86.

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3 ноября на сцене Прайм Холла бит-квартет "Секрет" выступит в золотом составе: Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов.

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