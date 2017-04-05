Общественное объединение "Русь молодая" действительно молодо — в 2010 году организация была зарегистрирована в Министерстве юстиции Беларуси. Возникло же объединение еще в 2004 году как молодежное крыло республиканского общественного объединения "Русь". В основу мировоззрения и философии организации положено духовное, культурное и цивилизационное единство народов Беларуси и России.

"Если это была раньше какая-то неформальная "тусовка", то, следуя букве закона, мы формализировали позднее все свои действия, отношения, и начали заниматься любимым делом — работой с молодежью, реализация молодежных проектов в сфере культуры, спорта, везде, где говорят по-русски", — рассказал Лущ.

Русскоговорящие диаспоры присутствуют в более чем ста странах мира. Там не делятся по этническому принципу, просто общаются, дружат. Для примера, самой дальней точкой для ОО "Русь молодая" является Австралия. По словам Сергея Луща, "Русь молодая" — целостная организация, структурных организаций у нее нет, но представители объединения есть во всех крупных белорусских городах. Организация пока не сотрудничает с какими-либо властными структурами.

"Общественная деятельность должна быть более динамичной и менее формализированной. Превращение в чиновников только навредит. Организации, как наша, должны быть динамичны и иметь возможность быстро реагировать с минимальным количеством согласований", —сказал Лущ.

При этом председатель объединения заметил, что многие бывшие члены организации состоялись и проявили себя в различных сферах жизни и деятельности нашей страны, но в то же время не забывают тех, с кем провели в движении 10-15 лет. "Русь молодая" активно сотрудничает с интеллектуальными дискуссионными площадками, в частности, курирует международный молодежный форум "Лидер ХХI века".

Полную версию беседы с председателем молодежного социально-культурного общественного объединения "Русь молодая" Сергеем Лущом слушайте на радио Sputnik Беларусь.