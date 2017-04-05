МИНСК, 6 апр – Sputnik. Дождливая погода ожидается в Беларуси в четверг 6 апреля, местами возможны грозы, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik / Виктор Толочко Погода на Вербное воскресенье: ночью возможен мокрый снег

Ранее синоптики предупредили, что погода в стране начнет меняться с приходом воздушных масс из Скандинавии – будет сыро и прохладно.

"Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +8 до +13°С, по юго-востоку республики будет существенно теплее – до +17°С.

В Минске, по информации Гидромета, дождь и возможна гроза, а столбики термометров днем поднимутся до +11°С.