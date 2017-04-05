|
Гидромет о погоде в четверг 6 апреля: по всей Беларуси дожди и грозы
06.04.2017 08:20 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Дождливая погода ожидается в Беларуси в четверг 6 апреля, местами возможны грозы, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее синоптики предупредили, что погода в стране начнет меняться с приходом воздушных масс из Скандинавии – будет сыро и прохладно.
"Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +8 до +13°С, по юго-востоку республики будет существенно теплее – до +17°С.
В Минске, по информации Гидромета, дождь и возможна гроза, а столбики термометров днем поднимутся до +11°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В юго-восточных регионах республики еще будет достаточно тепло – там днем воздух прогреется до +17°С.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии