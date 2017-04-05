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Гидромет о погоде в четверг 6 апреля: по всей Беларуси дожди и грозы

06.04.2017 08:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр – Sputnik. Дождливая погода ожидается в Беларуси в четверг 6 апреля, местами возможны грозы, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде в четверг 6 апреля: по всей Беларуси дожди и грозы
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее синоптики предупредили, что погода в стране начнет меняться с приходом воздушных масс из Скандинавии – будет сыро и прохладно.

"Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +8 до +13°С, по юго-востоку республики будет существенно теплее – до +17°С. 

В Минске, по информации Гидромета, дождь и возможна гроза, а столбики термометров днем поднимутся до +11°С.

 
Теги: Минск
 
 
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В юго-восточных регионах республики еще будет достаточно тепло – там днем воздух прогреется до +17°С.

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