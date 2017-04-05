За день до смерти Евтушенко стало известно об экстренной госпитализации поэта в связи с резким ухудшением здоровья. Евтушенко скончался в субботу от остановки сердца, об этом сообщила вдова поэта.



© Sputnik Виталий Белоусов Церемония прощания с Евтушенко прошла в США

С 1991 года Евтушенко проживал и преподавал в США. Поэт завещал похоронить его в Переделкино на кладбище возле писательского дачного поселка, где покоятся Корней Чуковский, Борис Пастернак, Арсений Тарковский и Роберт Рождественский.

Прощание с Евтушенко в США прошло в арт-центре университета города Талса в Оклахоме, где поэт жил последние 25 лет, после гроб с его телом отправят самолетом в Москву.

В российской столице прощание с поэтом пройдет 11 апреля в Центральном доме литераторов.