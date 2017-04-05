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Ford признали лидером в области разработки беспилотных автомобилей

06.04.2017 09:08 — Разное | Tut.by  
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Исследовательская компания Navigant Research в своем ежегодном независимом исследовании Leaderboard Report назвала Ford лидером в области разработки систем автономного управления транспортными средствами.


Эксперты Navigant Research оценивают не только общие стратегии разработчиков систем автономного управления, но и качество их реализации среди 18 ведущих игроков рынка по 10 разным критериям, включая общее видение проекта, стратегию вывода на рынок, привлекаемых партнеров и жизнеспособность разработок.

Следом за Ford в обнародованном рейтинге идут концерн General Motors и альянс Renault-Nissan, в десятку лидеров попали также Daimler, Volvo и Hyundai (примечательно, что Tesla в их числе не оказалось — по всей видимости, сказались недавние аварии и скандалы, связанные с работой систем автопилота на Model S и Model X).


Что касается Ford, то начиная с 2013 года компания активно эксплуатирует тестовый парк седанов Fusion Hybrid с системами автономного управления для проведения различных испытаний на закрытых трассах и дорогах общего пользования. Кроме того, Ford создал подразделение Smart Mobility LLC, которое будет заниматься вопросами коммерциализации и проблем эксплуатации «беспилотников».


Впрочем, сами фордовцы не скрывают того, что массовый выпуск полностью автономных автомобилей, готовых к повседневной эксплуатации, начнется не раньше 2026-го, а то и 2031 года.

 
 
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Представители марки Ford говорят, что массового выпуска полностью автономных автомобилей не стоит ждать раньше 2026 года.

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