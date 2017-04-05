



Ежегодно продвинутый маркетинговый мир задает новые тренды. Далеко не все из них приживаются в Беларуси. Как понять, стоит ли рискнуть и внедрить? При поддержке «Альфа-Банка» управляющий партнер коммуникационного агентства «Драйв-Медиа» Наталья Крашевская 21 апреля в конференц-зале Minsk Marriott Hotel проведет авторский мастер-класс «Тренды маркетинговых коммуникаций. Как это работает».

Ключевая сложность выстраивания маркетинговых коммуникаций сегодня в Беларуси – «переходный» менталитет общества и трансформация восприятия. Белорусы все дальше уходят от пресловутого «совка» (ну, или закапывают его поглубже в себя) – и потому старые инструменты уже не работают. Но, в то же время, средний белорус кардинально отличается от среднего американца или европейца – и потому «перенос» западных трендов в наши широты срабатывает далеко не всегда.

Мы восхищаемся коммуникационными кейсами крупных международных компаний. И они этого достойны. Но забываем, что прежде, чем делать WOW-проекты, они годами и десятилетиями закладывали базу, скрупулезно выстраивали свои коммуникации сотнями негромких, но очень важных и действенных проектов. И да, часто не учитываем, что стоимость этих кейсов нередко в разы превышает годовые маркетинговые бюджеты даже крупных белорусских компаний.

А еще мировые гиганты имеют право на ошибку. Знаете историю про искусственный интеллект TAY от Microsoft? Она (база – девочка-подросток) должна была вести аккаунт в Twitter и обучаться, общаясь с читателями. Начиналось все с фраз «Привет, мир!» и «Люди такие классные!», а закончилось тем, что TAY стала писать нацистские и антисемитские лозунги. После этого была отключена. На «обучение» ушло всего лишь 24 часа. Налицо грубая ошибка в оценке целевой аудитории. Провал? Да. Сильно ли это ударило по репутации корпорации? Нет. А ведь куда более мелкие ошибки белорусских компаний являются серьезной угрозой для их имиджа…

Что делать?

Этот вопрос нам задают настолько часто, что мы решили структурировать свои знания о новых трендах в сфере маркетинговых коммуникаций и, на основе анализа, предложить реальные решения и ответы. И действительно расскажем и научим вас, что делать!

Чем мы займемся?

Рассмотрим, как меняются маркетинговые коммуникации вслед за трансформацией восприятия людей и каких результатов добиваются лидеры и инноваторы. Подумаем, что можно и нужно позаимствовать для внедрения в Беларуси и как мировые тренды адаптировать для белорусского рынка.

Оценим, как меняются маркетинговые коммуникации в Беларуси и что «рванет» уже в этом году. А также обсудим, что не сработало и не сработает в нашей стране. И, конечно же, подсчитаем, как замерять результат.

О мировых трендах в визуализации расскажет специальный гость - Александр Подгорный директор компании Asterman (Digital Prodaction Company).

Займемся разбором кейсов: как запускать трендовые кампании в Беларуси, какова механика запуска проектов и в чем особенности и нюансы бюджетирования. Поможет нам в этом еще один специальный гость - Евгений Шибинский (руководитель спецпроектов TUT.BY).

Отдельно поговорим об инновациях в антикризисном PR.

Кому будет интересно?

Собственникам бизнеса, руководителям компаний, начальникам маркетинговых отделов и продвинутым маркетологам.

Информационный партнер мероприятия – портал TUT.BY

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Тренды маркетинговых коммуникаций. Как это работает

Программа авторского мастер-класса Натальи Крашевской

21 апреля, Minsk Marriott Hotel

10.00 - 11.00 Регистрация. Приветственный кофе

11.00 – 12.30 Часть I: Что нового в мире и как это работает

Специальный гость – Александр Подгорный, Digital production company Asterman

Вы узнаете:

• Как меняются маркетинговые коммуникации в мире

• Как трансформируется восприятие людей

• Каких результатов добиваются лидеры и инноваторы

• Что необходимо позаимствовать для внедрения в Беларуси

• Ошибки внедрения

Зачем вам это надо знать:

Практически все мировые тренды скоро будут актуальны и в Беларуси. Поэтому вы сможете не только вдохновиться новыми идеями, но и подготовиться к их реализации.

12.30 - 13.00 Перерыв на обед

13.00 – 14.30 Часть II: Что нового у нас? И почему это НЕ работает. Как это будет работать?

Вы узнаете:

• Как меняются маркетинговые коммуникации в Беларуси и что «рванет» уже в этом году

• Какие тренды прошлого успешно работают на нашем рынке

• Какие инструменты, покорившие весь мир, не сработали и не сработают в нашей стране

• Как увеличить количество точек контакта и максимально эффективно их использовать

• Как замерять результат

Зачем вам это надо знать:

Эффективность. Эти инструменты работают. Ох, хорошо работают!

14.30 – 14.45 Кофе-пауза

14.45 – 16.15 Часть III: Разбор кейсов: механика успеха и случайность провала

Специальный гость – Евгений Шибинский, спецпроекты TUT.BY

Вы узнаете:

• Как запускаются трендовые кампании в Беларуси

• Механику стандартных инструментов, их слабые и сильные места

• В чем соль успешных кейсов

• Особенности и нюансы бюджетирования

Зачем вам это надо знать:

Чтобы в эпоху перманентной турбулентности спокойно спать с устойчивым бизнесом.

16.15 – 17.00 «Что? Где? Когда?» Ответы на вопросы

Дата проведения: 21 апреля

Время проведения: 11.00 – 17.00

Место проведения: Minsk Marriott Hotel (пр-т Победителей, 20)

Билеты: eventer.by

Реквизиты для оформления оплаты по безналу нужно отправить на info@drivemedia.by

Стоимость: 190 рублей

Действует специальный прайс для клиентов/партнеров агентства или «Альфа-Банка».