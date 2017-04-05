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КНДР сообщила об испытаниях собственной баллистической ракеты

06.04.2017 09:10 — Разное | Ежедневник  
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КНДР сообщила об испытаниях собственной баллистической ракеты

фото: ria.ru

Дата пуска ракеты не называется.

Южная Корея сообщила об испытании собственной баллистической ракеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

По его данным, на испытании присутствовал министр обороны страны Хан Мин Гу. Дата пуска ракеты не называется.

"Недавно на испытательном полигоне в Анхыне при Институте оборонных исследований министерства обороны проведено испытание баллистической ракеты типа "Хёнму" с дальностью 800 километров", — приводит Рёнхап слова военного источника.

Военные Южной Кореи подчеркнули, что ракета покрывает всю территорию КНДР, которая накануне провела очередное испытание баллистической ракеты, предположительно, среднего радиуса действия.

 
 
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