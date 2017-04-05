Спорткар Chevrolet Camaro ZL1 стал основой для 1000-сильного «монстра» Hennessey Exorcist, который бросит вызов грядущему Dodge Challenger Demon, который пока что существует на фирменных тизерах.





Под капотом мускул-кара остался известный по Camaro ZL1 мотор V8 объемом 6,2 л, но в ателье Hennessey Performance его подвергли основательной доработке — в частности, установлен более производительный компрессорный нагнетатель, появились новые распредвалы и головки цилиндров, перепрограммирован электронный блок. В результате «восьмерка» развивает 1000 лошадиных сил и исполинские 1310 Нм крутящего момента! Показатели стокового купе кажутся совсем скромными — «всего-то» 641 «лошадка» и 881 Нм.





Коробка передач на выбор — 6-ступенчатая «механика» либо 10-ступенчатый «автомат», передающие тягу на задние колеса: с места до 100 км/ч Exorcist способен сорваться менее чем за три секунды. О максимальной скорости ничего не сообщается, но и без того ясно, что «потолок» тут превышает 300 км/ч. По словам техасских тюнингаторов, их детище способно преодолеть дрэг-стрип в ¼ мили менее чем за 10 секунд — очевидно, что создано купе для любителей дрэг-рейсинга, которых в Америке немало.





Заказать Exorcist можно напрямую у Hennessey либо у дилеров Chevrolet. При желании отдать свою машину на «растерзание» Hennessey могут и нынешние владельцы Camaro ZL1. Весь пакет доработок обойдется в 55 тысяч долларов — и, разумеется, это без учета стоимости базового купе (в Америке это 63 435 долларов).





Что касается Dodge Challenger Demon, то его премьера состоится уже на следующей неделе на автосалоне в Нью-Йорке. По предварительным данным, под его капотом также расположится компрессорный V8, но с отдачей около 757 «коней».