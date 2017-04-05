Несмотря на усовершенствованную конструкцию кузова с использованием алюминия, стали, магния и углеродного волокна, новый седан Audi A8 станет тяжелее предшественника.





Кузов представительского седана по-прежнему будет изготовлен по фирменной технологии Audi Space Frame, которая, разумеется, постоянно совершенствуется. Силовая структура кузова нового A8 на 58% будет состоять из алюминия, но в этот раз в Audi пошли по стопам соперников из BMW, «разбавив» конструкцию углеволоконным композитом. Из него сделана задняя стенка салона (эта деталь черного цвета хорошо видна на фотографиях) и полка под задним стеклом — в сборе они весят всего 2,6 кг, то есть в два раза меньше стального аналога.





Также в конструкции кузова A8 нового поколения будут использоваться детали из сверхвысокопрочной стали горячей формовки и магния. Использование такого «микса» материалов, уверяют в Audi, позволит увеличить жесткость кузова на кручение на 24%. Но в итоге готовый седан все же окажется тяжелее предшественника — ожидается, что новинка прибавит в весе около 51 кг. Во многом это объясняется тем, что разработчикам необходимо улучшить прочность всей структуры для успешного прохождения краш-тестов, методика которых ужесточилась. Вдобавок на борту A8 станет еще больше вспомогательной электроники, кроме того, появится гибридная силовая установка.





Все подробности о новом A8 компания раскроет во время официальной презентации, которая пройдет 11 июля этого года в Барселоне.