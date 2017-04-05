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ОАО РЖД предложило очередной вариант разделения активов СП России, Беларуси и Казахстана Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК).

По нему партнеры ОАО РЖД — железные дороги Казахстана (КТЖ) и Беларуси (БЖД) — получат по 33% в операционной компании, создаваемой на базе ОТЛК, но утрачивают права на доли и дивиденды "РЖД Логистики" (РЖДЛ) и "Трансконтейнера". Судьба последнего остается открытой.

Неделю назад ОАО РЖД направило в Росимущество, Минэкономики и Минтранс письма с уведомлением о ходе обсуждения реорганизации ОТЛК. " Коммерсанту" удалось ознакомиться их содержанием, в том числе актуальными идеями ОАО РЖД по реорганизации СП.

ОТЛК учреждена ОАО РЖД, КТЖ и БЖД в 2014 году как трансъевразийская логистическая компания, оператор вагонов и грузовых терминалов. Акционеры должны были передать ОТЛК активы, но это сделало только ОАО РЖД, внесшее 50% плюс 2 акции "Трансконтейнера" и 100% минус 1 акцию РЖДЛ. В итоге ОАО РЖД получило 99,84% ОТЛК, а КТЖ и БЖД, сделавшие взнос в размере 32,7 млн руб.,— по 0,08%. В 2015 году было решено перестроить ОТЛК по модели asset-light (без активов), вернув ОАО РЖД "Трансконтейнер" и РЖДЛ. Также стоял вопрос о дивидендах этих компаний — пока они платятся ОТЛК, а не ОАО РЖД. Обсуждался ряд вариантов (см. "Ъ" от 28 сентября, 5 октября и 2 ноября 2016 года), но консенсус не был найден.

Сейчас ОАО РЖД предлагает создать три структуры. ОТЛК Eurasian Rail Alliance (ОТЛК ERA) включит операционный функционал ОТЛК, в том числе договорную базу и бизнес-процессы, а также вклады КТЖ и БЖД. Три акционера получат по 33,3%. В "ОТЛК Логистику" передадут пакет РЖДЛ, а в "ОТЛК Финансы" — дивиденды, перечисленные "Трансконтейнером" и РЖДЛ. В обеих структурах 100% минус 1 акция будет принадлежать ОАО РЖД, одна — ОТЛК. У ОТЛК останется пакет "Трансконтейнера". Поскольку и КТЖ, и БЖД выйдут из состава акционеров ОТЛК, а в ней по закону об АО не может быть менее двух акционеров, одна акция ОТЛК будет передана по номинальной стоимости РЖДЛ.

Дальнейшая судьба пакета "Трансконтейнера" (его готовы выкупить у ОАО РЖД группа "Сумма" и другие участники рынка) пока не решена. Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО РЖД в декабре 2016 года постановил, что решение будет принято после анализа стратегии развития оператора с учетом итогов работы в прошлом году и концепции развития транспортно-логистического комплекса монополии (разрабатывается в рамках актуализации стратегии развития ОАО РЖД до 2030 года). В конце февраля комитет одобрил проект ТЗ независимого анализа вариантов распоряжения пакетом "Трансконтейнера". Провести его должен аналитический центр при правительстве до 15 июня.

Эксперты отмечают рост показателей "Трансконтейнера". В 2016 году его выручка по МСФО увеличилась на 21%, до 52 млрд руб., EBITDA и чистая прибыль — на 15%, до 6 млрд руб. и 3,2 млрд руб. соответственно. Денис Ворчик из "Уралсиба" в обзоре отметил, что в 2016 году рынок железнодорожных перевозок контейнеров вырос на 10%, до 3,26 млн TEU, в первом квартале 2017 года наблюдается ускорение темпов роста (на 23% за январь--февраль).

По мнению ОАО РЖД, новая схема позволит одновременно создать "ОТЛК без активов" с равным участием акционеров, обеспечить возврат акций РЖДЛ и "Трансконтейнера" и вывести их дивиденды из ОТЛК. Но, подчеркивает глава Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин, "красивый пассаж об увеличении до 33% долей белорусов и казахов в одной из образуемых компаний останется пассажем". "Не думаю, что данная компания сможет занять какие-то заметные позиции на рынке",— полагает он, отмечая, что исходно ни КТЖ, ни БЖД не стремились в ОТЛК. Их позиция вряд ли поменялась, поскольку "несмотря на единое экономическое пространство, железнодорожные администрации предпочитают суверенитет".