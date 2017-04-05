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Белорусам, работающим в России, могут продлить срок замены водительских прав

06.04.2017 09:30 — Разное | Ежедневник  
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Белорусам, работающим в России, могут продлить срок замены водительских прав

фото: v-chelny.ru

В Госдуму РФ внесен проект закона, которым предлагается продлить еще на год - до 1 июня 2018 года - предельный срок обмена иностранных водительских прав на российские для работы профессиональным шофером на территории РФ.

В 2013 году в России был принят закон в целях установления запрета на привлечение для работы в качестве водителей лиц, не имеющих водительских удостоверений, выданных в РФ, сообщает ТАСС.

"В соответствии с пунктом 13 статьи 25 закона "О безопасности дорожного движения", с 1 июня 2017 года вступает в силу требование о запрете допуска к управлению транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности", - указывают авторы. При этом обязательным условием обмена водительских прав является сдача трех экзаменов - одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения).

В российских транспортных компаниях, осуществляющих международные перевозки, трудоустроено около 9,5 тыс. иностранных водителей, в основном граждане Беларуси. Подавляющее большинство таких транспортных компаний расположено в Смоленской (порядка 5 тыс. иностранных водителей), в Брянской областях и в Московском регионе.

"При этом на практике они столкнулись с рядом проблем, которые характерны практически для всех указанных регионов. Основным препятствием является отсутствие необходимой материально-технической базы в подразделениях Госавтоинспекции - требуемого для сдачи экзамена водителя- международника подвижного состава и оборудованных площадок (автодромов)", - отмечается в сопроводительных документах.

В этой связи депутаты предложили перенести срок завершения обмена иностранных водительских прав до 1 июня 2018 года. "Предлагаемый срок представляется реалистичным и обеспечивающим благоприятные условия для перевозчиков и работающих у них иностранных водителей для планирования кампании по обмену водительских удостоверений", - полагают авторы.



 
 
 
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В Госдуму РФ внесен проект закона, которым предлагается продлить еще на год - до 1 июня 2018 года - предельный срок обмена иностранных водительских прав на российские...

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