Хоккеисты «Вашингтона» одержали 9-ю победу в 10 матчах и во второй раз подряд (и в третий — за последние 5 лет) стали победителями регулярного чемпионата НХЛ.



Фото: nhl.com/ru

В ночь на 6 апреля команда Александра Овечкина взяла верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:0.

«Столичные» завоевали Президентский кубок за два матча до финиша и обеспечили себе преимущество домашнего льда до конца плей-офф.

— Это значит, что у нас лучшая команда в сезоне. Но самый важный сезон впереди. Думаю, что мы к нему готовы. Все сфокусированы и движутся в верном направлении. Мы провели неплохие встречи против «Коламбуса», «Торонто» и «Рейнджерс». Возможно, мы еще встретимся с ними, но в первую очередь нам надо придерживаться игры, которую мы показывали в этих встречах, — приводит официальный сайт НХЛ слова капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина, после броска которого шайба рикошетом от Джастина Уильямса залетела в ворота и счет в матче был открыт. Еще один гол на счету россиянина Евгения Кузнецова.

Отметим, что в прошлом году «Вашингтон» после победы в «регулярке» выбыл во втором раунде плей-офф, уступив в серии «Питтсбургу» (2:4), который затем выиграл Кубок Стэнли.

В другом матче дня «Монреаль», уже обеспечивший себе первое местов Атлантическом дивизионе, в гостях проиграл хоккеистам «Баффало» — 1:2.

Между тем на Востоке стали известны две пары 1-го раунда Кубка Стэнли. «Монреаль» сразится с «Рейнджерс», а «Питтсбург» встретится с «Коламбусом».