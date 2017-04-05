|
Впервые проект белоруса прошел самый известный в мире акселератор
Дмитрий Бируля стал первым белорусским стартапером, который прошел считающийся лучшим в мире акселератор в мире Y Combinator со своим проектом IQBoxy.
IQBoxy было основано двумя инженерами — Эрнестом Семерда и белорусом Дмитрием Бирюлей.
Y Combinator — венчурный фонд, работающий в формате бизнес-инкубатора для небольших компаний в сфере информационных технологий. Фонд дважды в год инвестирует 120 тысяч долларов в большое количество компаний, а затем в течение трехмесячного периода работает с теми, кто поступил на программу, помогает создавать продукт и найти инвесторов.
Журнал Wired назвал Y Combinator «стартовой площадкой для стартапов» и «наиболее влиятельной программой для выращивания предпринимателей в сфере ИТ».
Средняя оценка стоимости бизнеса компаний, прошедших через Y Combinator, согласно данным его основателя, составляет 22,4 млн долларов. Через акселератор прошли такие компании, как reddit, Airbnb и Dropbox.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
IQBoxy позволяет реально управляет вашими расходами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии