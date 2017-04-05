Дмитрий Бируля стал первым белорусским стартапером, который прошел считающийся лучшим в мире акселератор в мире Y Combinator со своим проектом IQBoxy.







IQBoxy — удобная программа для автоматизации управления расходами бизнеса. Это единственное приложение с возможностью оцифровки документов в режиме реального времени, в котором используется машинное обучение. Использование программы, по заверению авторов, позволяет сэкономить время и деньги на ведение бухгалтерского учета.

IQBoxy было основано двумя инженерами — Эрнестом Семерда и белорусом Дмитрием Бирюлей.



Дмитрий Бирюля — справа. Фото из его странички в Facebook

Y Combinator — венчурный фонд, работающий в формате бизнес-инкубатора для небольших компаний в сфере информационных технологий. Фонд дважды в год инвестирует 120 тысяч долларов в большое количество компаний, а затем в течение трехмесячного периода работает с теми, кто поступил на программу, помогает создавать продукт и найти инвесторов.

Журнал Wired назвал Y Combinator «стартовой площадкой для стартапов» и «наиболее влиятельной программой для выращивания предпринимателей в сфере ИТ».

Средняя оценка стоимости бизнеса компаний, прошедших через Y Combinator, согласно данным его основателя, составляет 22,4 млн долларов. Через акселератор прошли такие компании, как reddit, Airbnb и Dropbox.