Полузащитник БАТЭ Валериане Гвилия, комментируя корреспонденту клубной пресс-службы итоги матча с брестчанами, извинился перед болельщиками команды и пообещал, что в Борисове они увидят другой футбол.



Фото: ФК БАТЭ

— Сегодня на поле был ненастоящий БАТЭ. Убежден, в ответном противостоянии зрители увидят совсем другой футбол в нашем исполнении. Еще ничего не потеряно — есть как минимум 90 минут, чтобы завоевать путевку в финал. Приложим максимум усилий, чтобы реабилитироваться.

За сегодняшнее же поражение хотелось бы извиниться перед болельщиками — и теми, кто приехал сюда, и смотревшими за поединком на экранах телевизоров и компьютеров. Всегда очень горько и обидно уступать, особенно учитывая, что сами допустили массу ошибок, позволили соперникам ими воспользоваться. Теперь нужно исправлять ситуацию! И если через три недели на «Борисов-Арене» мы получим такую же поддержку, какая сейчас была в родных стенах у «Динамо», то сможем добиться поставленной цели. Верю в это всем сердцем!