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Гвилия извинился перед болельщиками за игру БАТЭ

06.04.2017 10:22 — Разное | Tut.by  
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Полузащитник БАТЭ Валериане Гвилия, комментируя корреспонденту клубной пресс-службы итоги матча с брестчанами, извинился перед болельщиками команды и пообещал, что в Борисове они увидят другой футбол.


Фото: ФК БАТЭ

— Сегодня на поле был ненастоящий БАТЭ. Убежден, в ответном противостоянии зрители увидят совсем другой футбол в нашем исполнении. Еще ничего не потеряно — есть как минимум 90 минут, чтобы завоевать путевку в финал. Приложим максимум усилий, чтобы реабилитироваться.

За сегодняшнее же поражение хотелось бы извиниться перед болельщиками — и теми, кто приехал сюда, и смотревшими за поединком на экранах телевизоров и компьютеров. Всегда очень горько и обидно уступать, особенно учитывая, что сами допустили массу ошибок, позволили соперникам ими воспользоваться. Теперь нужно исправлять ситуацию! И если через три недели на «Борисов-Арене» мы получим такую же поддержку, какая сейчас была в родных стенах у «Динамо», то сможем добиться поставленной цели. Верю в это всем сердцем!

 
 
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Гвилия пообещал, что в Борисове они увидят другой футбол.

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